맨파워코리아-위즈에스엠오, SMO 사업 확대를 위한 MOU 체결

맨파워코리아(대표 김옥진)는 최근 임상시험실시지원기관 사업 확대를 위해 위즈에스엠오와 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이날 체결식에는 맨파워코리아 김옥진 대표와 위즈에스엠오 정현효 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

임상시험실시지원기관(이하 SMO)은 병원을 대신해 전문 인력인 임상시험 코디네이터(이하 CRC)를 배치하고 임상시험 업무 전반을 지원하는 필수 인프라다. 현재 국내 CRC 인력은 대다수가 불안정한 고용 형태에 놓여 있어 잦은 이직과 품질 관리의 어려움이 고질적인 문제로 지적돼 왔다.

맨파워코리아, 위즈에스엠오와 SMO 사업 확대를 위한 MOU 체결

양사는 최근 제약사 및 스폰서들의 품질 중심 CRC 관리 요구가 증가함에 따라, 단순 인력 공급을 넘어 운영·품질·교육이 결합된 통합 관리 체계를 제공하기 위해 이번 협력을 추진했다.

맨파워코리아는 HR 서비스 역량을 바탕으로 안정적인 인력 수급과 인사·노무·세무 등 운영 전반의 리스크 관리를 담당한다. 특히 의료원과 연구자가 겪는 노무 이슈 및 실적 관리 부담을 해소해 연구에만 집중할 수 있는 안정적인 임상 환경을 조성한다.

맨파워코리아의 운영 인프라에 CRC 전문 운영 기관 위즈에스엠오의 현장 실행력을 결합해 시너지 효과를 높일 방침이다. 위즈에스엠오는 다수의 글로벌/로컬 제약사 및 임상시험수탁기관(CRO)과 풍부한 과제 수행 경험을 보유하고 있으며, 특히 표준작업지침서(SOP)와 엄격한 관리 규정을 갖춘 현장 전문가 집단이다.

관련기사

김옥진 맨파워코리아 대표는 “의료·제약 산업 내 인력 운영의 전문성을 높여 연구에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 이번 협약의 핵심”이라며 “맨파워코리아는 인력 운영 전반을 체계적으로 관리하고 지원하는 파트너로서, SMO 사업이 지속 가능하게 성장할 수 있도록 기반을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

정현효 위즈에스엠오 대표는 “HR 기반의 대규모 인력 관리 역량과 CRC 운영 전문성이 결합해, 국내에서 대형 SMO가 본격적으로 작동할 수 있는 구조가 만들어지는 출발점이라는 점에서 의미가 있다”라고 말했다.