스페이스X, xAI 인수했다…우주 데이터 센터 건설 계획 발표

일론 머스크가 이끄는 우주탐사 기업 스페이스X가 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수했다고 블룸버그와 테크크런치 등 주요 외신들이 2일(현지시간) 보도했다.

일론 머스크는 이날 스페이스X 공식 홈페이지에 게시한 성명을 통해 “xAI 인수를 완료했다”고 직접 밝혔다. 머스크는 스페이스X의 최고경영자(CEO)이기도 하다.

일론 머스크 테슬라 CEO (사진=씨넷)

보도에 따르면 이번 합병으로 탄생한 합병 기업의 가치는 약 1조2,500억 달러로 평가된다. 스페이스X는 오는 6월 기업공개(IPO)를 준비 중인 것으로 알려져 있으나, 이번 인수가 IPO 일정에 어떤 영향을 미칠지는 아직 불확실하다.

머스크는 성명에서 “스페이스X는 지구상에서 가장 야심 찬 수직 통합 혁신 엔진을 구축하기 위해 xAI를 인수했다”며 “여기에는 AI, 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 통신, 그리고 세계 최고의 실시간 정보 및 자유 언론 플랫폼이 포함된다”고 밝혔다.

스페이스X와 xAI가 합병을 발표했다. (사진=스페이스X)

그는 이번 합병의 핵심 목적이 우주 기반 데이터 센터 구축에 있다고 설명했다. 머스크는 “현재 AI 발전은 막대한 전력과 냉각이 필요한 대규모 지상 데이터 센터에 의존하고 있다”며 “AI에 필요한 전 세계 전력 수요는 단기적으로도 지상 인프라만으로는 충족하기 어렵고, 지역 사회와 환경에 심각한 부담을 줄 수 있다”고 주장했다.

이번 합병으로 머스크가 소유한 두 회사는 하나의 법인으로 통합됐다. xAI는 그동안 재정적 어려움을 겪어온 것으로 알려졌다. 블룸버그에 따르면 xAI는 현재 매달 약 10억 달러를 소진하고 있는 반면, 스페이스X는 스타링크 위성 발사를 통한 안정적인 수익원을 확보하고 있어 xAI의 잠재적 자금 공급원이 될 수 있다는 분석이 나온다.

머스크는 향후 우주 기반 데이터 센터 구축을 위해 대규모 위성 발사가 필요할 것이라고 언급했으나, 구체적인 규모는 공개하지 않았다.

일각에서는 이번 합병으로 스페이스X가 얻을 실질적인 이익이 명확하지 않다는 지적도 제기된다. 스페이스X는 최근 xAI의 고도 연산을 지원하기 위한 우주 데이터 센터 구축 계획의 일환으로, 최대 100만 기의 인공위성 발사 허가를 미 연방통신위원회(FCC)에 신청한 바 있다. 다만 이미 우주 발사 시장과 저궤도 위성통신 시장을 주도하고 있는 스페이스X에 xAI의 기술과 제품이 어떤 시너지를 낼지는 지켜봐야 한다는 평가다.

표면적으로는 우주 데이터 센터 구축이라는 공통 목표를 내세우고 있지만, 단기적으로 두 회사의 지향점은 다소 다르다는 분석도 나온다. 스페이스X는 현재 스타십 로켓을 통해 인류를 달과 화성으로 보내는 능력을 입증하는 데 주력하고 있으며, xAI는 구글과 오픈AI 등 글로벌 AI 기업들과의 경쟁에 집중하고 있다.