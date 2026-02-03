ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] LX한국국토정보공사
인사
입력 :2026/02/03 11:00
주문정 기자
◇부설기관(전보) ▲공간정보연구원장 이명식
◇부설기관(전보) ▲제주지역본부장 김희범
인사
국토정보공사
