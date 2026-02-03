[인사] LX한국국토정보공사

◇부설기관(전보) ▲공간정보연구원장 이명식

◇부설기관(전보) ▲제주지역본부장 김희범

