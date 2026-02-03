콘진원, 도쿄 현지 호응 속 ‘2026 K-웹툰 전시’ 개막

문화체육관광부(문체부)와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 주일한국문화원과 함께 일본 도쿄 주일한국문화원 갤러리 MI에서 ‘세로로 읽는 이야기: 2026 K-웹툰 전시’를 개막했다고 3일 밝혔다.

이번 전시는 오는 28일까지 열리며, 개막 행사와 함께 ‘월드 웹툰 어워즈 2025’ 수상작 11편을 포함해 총 20여 편의 주요 작품을 소개했다. 개막 첫날부터 현지 관람객과 콘텐츠산업 관계자의 관심이 이어지며 전시는 순조롭게 출발했다.

전시 개막 이후 일본 현지 독자들의 발길이 이어지며 ‘지옥’, ‘유미의 세포들’, ‘데뷔 못하면 죽는 병 걸림’ 등 K-웹툰 대표작 전시가 주목을 받았다.

‘세로로 읽는 이야기: 2026 K-웹툰 전시’ 현장 이미지

웹툰 ‘데뷔 못하면 죽는 병 걸림’의 한 일본인 관람객은 어머니와 함께 전시장을 찾았다. 이 관람객은 ‘포털을 통해 작품을 처음 접했고 웹소설을 먼저 읽은 뒤 웹툰 팬이 됐다’며 ‘직접 가져온 굿즈와 함께 사진을 찍을 수 있어 즐거웠고 이번 전시를 계기로 다른 작품도 읽어보고 싶다’고 말했다.

웹툰 ‘지옥’과 ‘유미의 세포들’ 전시 구역에서도 관람객들이 오랜 시간 머물며 ‘영상으로 먼저 접했던 작품을 웹툰 전시로 보니 새롭다’는 반응을 보였다.

전시 개막일인 지난 1월 30일에는 웹툰 작가 최규석과의 토크쇼를 포함한 개막 행사가 열려 일본 독자와 콘텐츠 업계 관계자가 함께했다. 최규석 작가는 작품 제작 과정과 창작 철학을 소개하며 한국과 일본 만화·웹툰의 특징을 설명했다.

최 작가는 ‘일본 만화를 보고 배우며 자란 세대로서 도쿄에서 작품을 전시하게 돼 뜻깊다’며 웹툰 ‘지옥’에 대해 ‘현대인이 초월적 존재를 어떻게 인식하는지를 상상하며 그려간 작품’이라고 설명했다. 이어 ‘한국과 일본 독자들이 만화·웹툰이라는 장르에 책임감을 가지고 지속적으로 관심을 가져주길 바란다’고 말했다.

전시는 2월 말까지 이어지며, 2월 21일에는 웹툰 ‘유미의 세포들’ 이동건 작가와의 토크쇼를 진행한다. 이동건 작가는 ‘유미의 세포들’, ‘조조코믹스’ 등을 통해 일상의 감정과 인간관계를 섬세하게 그려내며 폭넓은 공감을 얻은 작가다. 이번 프로그램에서는 작품 창작 과정과 캐릭터 구상 등을 중심으로 일본 독자와 소통할 예정이다.

콘진원 도쿄비즈니스센터 이혜은 센터장은 ‘이번 전시를 통해 일본 현지에서 한국 웹툰에 대한 높은 관심을 확인했다’며 ‘앞으로도 K-웹툰의 일본 내 인지도 제고와 지속적인 교류 기반 강화를 위한 지원을 이어가겠다’고 말했다.