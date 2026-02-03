존슨콘트롤즈 코리아, 신임 대표이사에 김건수 전 동북아 영업 총괄 선임

존슨콘트롤즈 코리아가 전력, 에너지 분야 글로벌 경험을 갖춘 김건수 전 동북아 영업 총괄을 신임 대표이사로 선임하고 국내 스마트빌딩과 디지털 전환 사업 확대에 나선다.

존슨콘트롤즈인터내셔널은 한국 시장 서비스 역량 강화와 스마트빌딩 솔루션 경쟁력 제고를 위해 김건수 신임 대표이사를 선임했다고 3일 밝혔다.

김건수 대표이사는 전력 및 에너지 산업 분야에서 20년 이상 경력을 쌓은 글로벌 전문가다. 2025년 존슨콘트롤즈 동북아시아(NEA) 지역 영업 총괄로 합류했으며 이번 인사를 통해 한국 법인 대표이사직을 겸임하게 됐다.

김건수 존슨콘트롤즈 코리아 대표이사(이미지=존슨콘트롤즈)

존슨콘트롤즈 합류 전에는 베이커휴즈, 오라클, GE 등 글로벌 기업에서 근무하며 한국과 일본을 포함한 동북아시아, 북미 지역의 영업과 서비스 조직을 이끌었다. 대형 엔터프라이즈 고객과 인프라, 에너지 프로젝트를 중심으로 사업 성과를 만들어 왔다는 평가다.

존슨콘트롤즈 코리아는 김 대표 선임을 계기로 국내 빌딩 인프라의 디지털 전환과 지속가능성 강화를 핵심 전략으로 추진할 계획이다. AI 확산과 데이터센터 수요 증가로 에너지 효율, 탄소 배출 저감, 운영 최적화에 대한 요구가 커지는 상황에서 스마트빌딩 솔루션 경쟁력을 한층 강화한다는 구상이다.

구체적으로는 빌딩 디지털 전환(DX) 가속화, 국내 시장 요구에 맞춘 고객 중심 스마트빌딩 서비스 확대, 에너지 효율 개선과 탄소 저감을 통한 지속가능성 과제 대응에 집중한다.

존슨콘트롤즈는 냉난방공조(HVAC), 화재 수신기, 보안, 관제 등 빌딩 전반을 아우르는 기술 포트폴리오를 보유하고 있다. 특히 AI 기반 스마트빌딩 에코시스템인 '오픈블루(OpenBlue)'를 중심으로 데이터 기반의 개방형 플랫폼 전략을 강화하고 있다.

오픈블루를 통해 에너지 절감, 설비 가동 시간 최적화, 공간 활용 효율 향상, 입주자 경험 개선 등 다양한 성과를 구현할 수 있다는 설명이다.

존슨콘트롤즈 코리아는 향후 오픈블루를 기반으로 국내 스마트빌딩과 데이터센터 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

김건수 대표는 "AI 기술 확산과 데이터센터 수요 증가로 에너지 효율과 탄소 저감 중요성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "존슨콘트롤즈의 글로벌 기술과 경험을 바탕으로 한국 시장에 최적화된 솔루션을 제공하고, 빌딩의 장기적 가치와 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.