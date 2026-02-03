SKT, 하나트래블카드로 10만원 결제시 2만 하나머니 지급

SK텔레콤은 하나카드와의 제휴를 통해 T로밍과 ‘트래블GO 체크카드’ 이용 가입자를 위한 프로모션을 오는 3월31일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

SK텔레콤과 하나카드는 바로(baro) 요금제에 가입하고 해외에서 하나카드 ‘트래블GO 체크카드’로 10만원 이상 결제한 고객에게, 현금처럼 사용 가능한 2만 하나머니를 익월 말 지급한다.

사진=SK텔레콤

프로모션 참여를 원하는 고객은 T월드 혹은 하나페이 앱 내 이벤트 배너를 통해 응모 페이지에 접속한 뒤 ‘이벤트 참여하기’를 누르면 된다. 이후 해외에서 바로 요금제 이용 중 이벤트 페이지의 ‘T로밍 미션’ 버튼을 누른 시점부터 실적이 산정되며, 체크카드로 10만원 이상 결제 시 하나머니를 받을 수 있다.

한편, 바로 요금제 이용 고객을 위한 부가 혜택도 강화하고 있다. 가입자 요금제에 따라 최대 2회까지 제공해 오던 T기내와이파이 서비스 20% 할인 또는 무료 이용을 오는 3월31일까지 연장한다.

또한 T멤버십 앱에서 이용 가능한 ‘클럽T로밍’을 통해 공항 버스·라운지, 현지 맛집 할인은 물론, 귀국 후 국내에서 사용 가능한 5천 원 상당 당근머니·다이소 할인권 등을 마련했다.