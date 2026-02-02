日 보안 담당자들 우르르 몰렸다…지란지교데이터가 선보인 솔루션 뭐길래

지란지교데이터가 일본 보안 시장 공략을 위해 본격 나섰다.



지란지교데이터는 지난달 22일부터 23일까지 양일간 일본 파시피코 요코하마에서 개최된 'DXPO 요코하마 2026'에 참가해 엔드포인트 DLP 및 데이터 보호 솔루션 '피씨필터(PCFILTER)'를 선보였다고 2일 밝혔다.

'DXPO 요코하마 2026'은 시스템 개발, 보안, IT 인재 육성 등 일본의 디지털 전환(DX)을 선도하는 핵심 기술들이 소개되는 주요 IT 비즈니스 전시회다. 지란지교데이터는 이번 행사에서 자사의 대표 엔드포인트 데이터 보호 솔루션인 '피씨필터'를 주력으로 선보이며 현지 관람객과 바이어들의 높은 관심을 이끌어냈다.

지란지교데이터 부스에는 일본 내 제조, 금융, 공공 등 다양한 산업군의 보안 담당자들이 방문해 높은 관심을 보였다. 특히 일본 내 DX 가속화에 따른 데이터 보안 규제 준수와 내부 정보 유출 방지에 대한 요구가 높아짐에 따라 정교한 데이터 보호 기술을 갖춘 PC필터에 대한 상담 문의가 잇따랐다.

관련기사

(사진=지란지교데이터)

또 지란지교데이터는 전시 기간 동안 현지 파트너 및 협력사와의 미팅을 통해 공동 사업 기회를 논의하고 일본 시장 내 유통 및 제휴 등 협력 체계 확대를 추진했다. 이를 통해 현지 파트너십 강화와 시장 확장에 박차를 가한다는 계획이다.

유병완 지란지교데이터 대표는 "일본은 DX 전환과 함께 데이터 보호의 중요성이 어느 때보다 강조되고 있는 시장"이라며 "이번 DXPO 참가를 통해 확인한 현지의 높은 수요를 바탕으로 일본 기업 환경에 최적화된 보안 솔루션을 공급해 글로벌 확장을 가속화하겠다"고 밝혔다.