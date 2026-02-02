[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/02/02 17:21

◇과장급 전보 ▲공간정보진흥과장 조숙현

인사 국토교통부

