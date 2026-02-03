클립아트코리아, 브랜딩 디자인 패키지 ‘컴퍼니 애니버서리 킷’ 출시

스톡 이미지 기업 클립아트코리아가 창립 기념일을 기념하기 위해 브랜딩 디자인 패키지인 ‘컴퍼니 애니버서리 킷(Company Anniversary Kit)’을 2월 2일에 출시했다.
클립아트코리아는 사진, 일러스트, 영상, 아이콘 등 139만 건 이상의 저작권 안정성이 확보된 콘텐츠를 제공하는 스톡 이미지 플랫폼으로, 기업•공공기관•디자이너를 중심으로 다양한 비즈니스 현장에서 활용되고 있다.
컴퍼니 애니버서리 킷은 클립아트코리아가 30년간 축적한 콘텐츠 자산과 디자인 노하우를 바탕으로, 기업의 연혁과 성과, 미래 비전을 하나의 시각적인 메시지로 제공하는 올인원 브랜딩 디자인 패키지다. 기념 엠블럼 기획을 비롯해 포스터, 기업&브랜드 영상, 기념 캘린더 등 다양한 디자인을 온•오프라인 전반에서 활용할 수 있도록 제공한다.
클립아트코리아는 ▲30년간 축적된 디자인 제작 경험 ▲다양한 사업군에서 활용 가능한 대규모 콘텐츠 라이브러리 ▲한국저작권위원회 인증 콘텐츠 기반으로 기업이 안심하고 활용할 수 있는 완성도 높은 디자인을 제공한다.
클립아트코리아 관계자는 “컴퍼니 애니버서리 킷은 일회성 기념일 디자인에 그치지 않고, 기업의 핵심 메시지를 장기적으로 활용할 수 있는 브랜드 자산”이라며 “기업의 정체성과 스토리를 효과적으로 전달할 수 있도록 기획된 패키지”라고 말했다.
자세한 정보는 클립아트코리아 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.