하만카돈, 음향·디자인 모두 잡은 사운드스틱 5 출시

삼성전자 자회사 하만은 자사 하만카돈 브랜드가 세계에서 가장 상징적인 스피커 시스템 중 하나인 하만카돈 사운드스틱(SoundSticks)의 최신 모델 사운드스틱 5(SoundSticks 5)를 출시한다고 2일 밝혔다.

오디오 업계에서 전설적인 실루엣으로 자리 잡은 하만카돈 사운드스틱은 출시 이후 디자인 애호가와 오디오 애호가 모두를 사로잡아 왔다. 이제 하만카돈 사운드스틱 5는 가장 탁월한 사운드와 최고의 연결성을 제공하며 그 유산을 이어간다.

하만카돈 사운드스틱 5(사진=하만)

외관 디자인과 기능 모두 업그레이드된 하만카돈 사운드스틱 5는 향상된 음향 성능을 자랑한다. 각 위성 스피커에는 새롭게 통합된 트위터를 탑재하여 3웨이 음향 설계를 구현했으며 다운파이어링 서브우퍼는 깊고 정확한 베이스를 제공한다. 또한, 듀얼 실크 돔 트위터와 미드레인지 드라이버는 보컬과 악기의 디테일을 흠잡을 데 없이 표현한다.

프리미엄 소재로 제작된 하만카돈 사운드스틱 5는 투명한 화이트와 스모크 글라스 효과의 블랙 두 가지 컬러 옵션을 제공하며 단순한 스피커를 넘어 조각 작품과 같은 존재감을 연출한다.

새롭게 적용된 우아한 앰비언트 조명 시스템은 자연을 테마로 한 다섯 가지 다이내믹 조명 프리셋은 물론 분위기나 공간에 맞춰 원하는 색상으로 설정할 수 있는 기능을 제공한다. 그 결과 어떤 오디오 경험에도 직관적으로 어우러지는 몽환적인 빛이 연출되어 음악에 생동감을 불어넣고 시각적으로도 몰입감 넘치는 순간을 만들어준다.

위성 스피커와 서브우퍼에 적용된 매력적인 조명은 음악과 엔터테인먼트 경험을 향상시켜 준다. 잔잔한 ‘오션’부터 활기찬 ‘선라이즈’ 프리셋까지, 하만카돈 사운드스틱 5는 어떤 분위기에도 어울리며 사운드를 듣는 것뿐만 아니라 느낄 수 있는 환경을 조성해 준다.

오리지널 사운드스틱 모델은 뉴욕 현대미술관(Museum of Modern Art)에 영구 전시되어 있으며 디자인의 클래식으로 자리매김했다.

그레이스 고 하만 인터내셔널 아시아 태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "하만카돈 사운드스틱은 언제나 우아한 디자인과 뛰어난 음질을 완벽하게 조화시켜 왔다”며 “새롭게 출시된 SoundSticks 5는 오리지널 모델의 미래지향적인 유산을 계승하는 혁신적인 제품으로 시각적, 청각적 그리고 사용자 경험에서 의미 있는 발전을 이루어냈다"고 말했다.

하만카돈 사운드스틱 5는 더욱 직관적인 인터페이스로 정교한 제어를 가능하게 해준다. 오른쪽 위성 스피커 하단에 터치 감응식 컨트롤이 우아하게 배치되었다. 조명, EQ 설정 등 더욱 세밀한 제어는 하만카돈 원 앱에서 가능하다. 끊김 없는 무선 연결을 제공하는 블루투스 5.4 및 여러 스피커를 간편하게 페어링 해주는 오라캐스트(Auracast)를 지원한다.

하만카돈만의 시그니처 사운드 경험을 유지하면서도 다양한 활용성을 제공하는 하만카돈 사운드스틱 5는 HDMI ARC 케이블 하나로 몇 초 만에 최신 TV에 완벽하게 연결된다. TV, 영화, 게임을 고품질 돌비 오디오(Dolby Audio)로 즐길 수 있다. 거실에 최소한의 설치로 몰입감 넘치는 사운드를 제공한다. 데스크용 스피커, 홈 스테레오 시스템, 우아한 TV 사운드 솔루션 등 어떤 용도로 사용하든지 각 청취 경험에 탁월한 음질을 선사한다.

하만카돈 사운드스틱 5는 블랙 및 화이트 컬러 중 선택 가능하다. 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입 가능하며 출고가는 49만9천원이다.