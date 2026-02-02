[인사] 삼성서울병원

◇원장단 ▲진료부원장 손태성 ▲암병원장 김희철 ▲기획총괄 겸 기획실장 조익준 ▲디지털혁신추진단장 이규성 ▲간호부원장 함윤희 ▲QI 실장 김덕경
◇삼성서울병원 ▲진료부원장 손태성 ▲외래부장 이광혁 ▲ 수술실장 겸 마취통증의학과장 곽미숙 ▲SMC파트너즈센터 부센터장 장원혁 ▲감염내과장 정두련
◇암병원 ▲암병원장 김희철 ▲암병원 운영지원실 실차장 유재민 ▲암병원 운영지원실 실차장 양경미 ▲암병원 암데이터관리팀장 신동현 ▲환자성과가치혁신실장 조주희
◇미래의학연구원 ▲혁신신약개발센터장 박세훈 ▲지능형의료로봇연구센터장 정규환 ▲AI연구센터장 양광모
◇기획총괄 ▲기획총괄 겸 기획실장 조익준 ▲기획부실장 서성욱 ▲기획부실장 강철인 ▲커뮤니케이션실 실차장 박혜윤
◇디지털혁신추진단 ▲디지털혁신추진단장 이규성 ▲데이터혁신센터 부센터장 강미라
◇간호부원장 ▲간호부원장 함윤희
◇QI실 ▲QI실장 김덕경 ▲QPS실차장 전병준 ▲위기대응·PI실차장 강원석 ▲환자행복 실차장 홍상덕
◇교육인재개발실 ▲교육인재개발실 실차장(교육담당) 허규연
◇병원발전지원실 ▲병원발전지원실장 문일준