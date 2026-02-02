천안시립미술관, 천안제로프로젝트 신진 작가 조은시·최희정 선정

천안시립미술관은 천안제로프로젝트에 참여할 신진작가로 조은시·최희정 작가를 최종 선정했다고 지난달 30일 밝혔다.

천안시립미술관은 역량 있는 신진작가를 발굴하기 위해 천안제로프로젝트를 추진하고 있다. 올해 천안제로프로젝트 신진작가 공모전은 문화다양성을 주제로 천안의 다층적 문화와 정체성을 동시대 시각예술로 확장하기 위해 마련됐다.

이번 공모는 약 50대 1의 경쟁률을 기록했으며, 심사위원회는 작품의 조형 완성도와 실험성, 주제 해석의 독창성, 향후 발전 가능성 등을 종합적으로 평가해 최종 선정했다.

천안시립미술관의 천안제로프젝트 신진작가 공모전에 선정된 조은시(좌)·최희정 작가.

천안 출신의 조은시 작가(1999년~)는 회화와 드로잉, 텍스트를 결합해 지역의 맥락과 개인의 기억을 재구성하는 작업을 이어오고 있다. 장소성과 이동의 경험 사이에서 발생하는 긴장, 일상과 예술의 경계를 시각적으로 탐구하며 지역의 문화적 서사를 개인적 경험으로 치환하는 접근 방식으로 높은 평가를 받았다.

최희정 작가(1987년~)는 회화, 영상, 설치 등 다양한 매체를 활용해 개인과 사회의 경계, 분리와 이동에서 비롯된 이산의 경험, 정체성의 유동성을 탐구한다. 연구와 아카이브를 기반으로 다층적 이미지와 사운드를 결합한 공간을 구성하며 관람자의 인지적·감각적 경험을 확장하는 작업으로, 공모의 주제와 깊은 연관성을 보였다.

두 작가의 전시는 올해 하반기에 개최될 예정이다.

최경현 천안시립미술관장은 “지역에서 출발한 신진 작가들이 국내외 미술 현장으로 나아갈 수 있도록 지원할 것”이라며 “창작 기반을 실질적으로 뒷받침하는 플랫폼으로서의 역할을 견고히 할 것”이라고 전했다.