뷰노, 7일 전 세계 석학들과 ‘AI와 환자 안전’ 논의

뷰노가 오는 7일 콘래드 서울 호텔에서 ‘Global Patient Safety Summit 2026’을 개최한다.

이번 심포지엄은 국내 의료 인공지능(AI) 기업으로는 처음으로 뷰노가 마련했다. 국제 신속대응시스템 학회가 후원했다. 중환자의학 전문의를 비롯해 디지털 헬스 분야 연구자, 정부·공공기관 관계자 및 해외 전문가들이 참석할 예정이다. 주제는 ‘차세대 환자 진료: 인공지능 기반 조기경보시스템의 글로벌 적용’이다.

해외에서는 신속대응시스템 교과서 주 저자인 마이클 데비타 교수, 중환자의학 석학인 장 루이 빈센트 교수, 국가 차원의 EWS 개발을 주도한 브라이언 윌리엄스 교수 등 총 8명이 연자로 참여할 예정이다.

이와함께 뷰노 주성훈 CTO를 비롯해 ▲김석찬 서울성모병원 교수 ▲이연주 분당서울대병원 교수 ▲손명희 삼성서울병원 교수 등도 발표에 나선다.

특히 주성훈 CTO는 AI 기반 심정지 예측 의료기기 ‘뷰노 메드 딥카스’의 국내 비즈니스 사례를 바탕으로 자사 제품의 핵심 기술과 강점을 소개하고, 글로벌 도입 확대 및 솔루션 확장 계획을 제시할 예정이다.

세션1 주제는 ‘환자 상태 악화 예방: 글로벌 인사이트와 미래 방향’이다. 해외 EWS 구축 사례와 환자안전 강화를 위한 국제 동향 살펴본다. 세션2 주제는 ‘환자안전 강화를 위한 AI 기술의 역할’이다. 전문가들은 AI 기술이 갖는 역할과 임상 현장에서의 적용 가능성을 중심으로 논의가 이어진다. 세션3은 ‘의료 현장에서의 AI 확산’을 주제로 AI 의료기술의 실제 도입과 확산 과정에서의 과제가 다뤄진다.

이예하 뷰노 대표는 “글로벌 중환자의학 및 환자 안전 분야의 권위자들과 환자 안전 향상에 대해 논의할 예정”이라며 “국내 도입 4년 차를 맞은 DeepCARS의 연구 성과를 소개하고 AI 기반 의료기기가 의료 시스템 안에서 환자와 의료진 모두에게 기여할 방향을 제시할 것”이라고 밝혔다.