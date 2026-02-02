컬리, 밸런타인데이 기획전 실시...최대 50% 할인

초콜릿·베이커리·제철 과일 등 600여 개

유통입력 :2026/02/02 10:58

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리테일 테크 기업 컬리는 달콤한 디저트로 연인, 가족과 설렘을 나눌 수 있는 밸런타인데이 기획전을 진행한다고 2일 밝혔다.

오는 16일까지 진행하는 이번 기획전은 ▲초콜릿, 캔디를 포함한 디저트와 ▲베이커리 ▲제철 과일 등 600여 개 상품을 최대 50% 할인해 판매한다. 행사 기간 4만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

특별한 디저트로 '제니쿠키 4믹스 쿠키'를 마련했다. 이색 디저트로는 '모어댄초콜릿 내 인생의 해답 타로카드 초콜릿'가 준비돼 있다. 색색의 타로 카드 포장지를 벗겨내면, 행운의 메시지가 새겨진 초콜릿이 나온다. 벨기에산 초콜릿과 화이트초콜릿을 활용했다. 

관련기사

(사진=컬리)

오르골이 케이스에 내장된 '위니비니 러브 스위트 오르골 틴'도 있다. '널담 뚱낭시에 8구 세트', '김보람 초콜릿 밀크 생 초콜릿' 등 다양한 디저트도 함께 선보인다.

컬리 관계자는 "이번 밸런타인데이 기획전은 연인과 가족, 친구들과 함께 즐길 수 있는 다양한 상품을 엄선해 준비했다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 밸런타인데이 상품 연인 가족 제니쿠키 베이커리 제철과일 초콜릿 사탕

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

쿠팡 사태에 美 상장 노린 기업들 '전전긍긍'

'다음' 떠나보내는 카카오…포털업계 의미와 파장은

'다음' 품은 업스테이지, 경쟁력 있을까…AI로 분석했더니

ZDNet Power Center