직스테크놀로지, KLPGA 활동 서어진 프로 후원 연장

국산 AI설계 솔루션 기업 직스테크놀로지는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약 중인 서어진(대보건설, 24)과 2026 시즌 공식 후원 계약을 연장했다고 2일 밝혔다.

이번 계약에 따라 서어진은 2026년 시즌 동안 유니폼 왼쪽 카라에 직스테크놀로지의 브랜드 로고를 부착하고 KLPGA 투어 활동을 이어간다. 직스테크놀로지는 서어진 프로와의 파트너십을 통해 선수의 안정적인 경기 활동을 지원하는 한편 브랜드가 추구하는 도전·집중·정밀함의 가치를 스포츠 현장과 연결하고 있다.

서어진은 안정적인 경기 운영과 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 선수로 평가받고 있다. 2024년 OK저축은행 읏맨 오픈과 더헤븐 마스터즈에서 각각 2위, 2025년 대보 하우스디 챔피언십 4위, 맥콜 모나 용평 오픈 with SBS Golf 5위를 기록하며 KLPGA 투어에서 경쟁력을 보여줬다.

직스테크놀로지는 ▲AI 기반 설계 솔루션 ‘직스캐드 AX (ZYXCAD AX)’를 비롯해 ▲공간 데이터 기반 디지털 트윈 플랫폼 ‘직스 스페이스(ZYX SPACE)’ ▲3D·공간 시각화 솔루션 ‘다이브(DIVE)’를 개발, 공급하고 있다.

KLPGA 서어진 프로

설계 자동화, 공간 데이터 활용, 시각화를 아우르는 통합 기술을 바탕으로 제조·방산·건축·건설·인테리어 등 다양한 산업 분야에서 설계 효율성과 업무 생산성 향상에 주력하고 있다. 특히 직스캐드 AX는 국산 AI 기반 CAD 설계 플랫폼으로, 휴머노이드와 같이 기계·구조·공간 설계가 동시에 요구되는 로봇 개발 환경에 적합하다. 복잡한 구조와 대규모 설계 데이터를 안정적으로 처리하며, 자동화 기능을 통해 관절 메커니즘과 내부 구조 설계를 효율적으로 지원한다.

직스테크놀로지 최종복 의장은 “서어진 프로는 꾸준한 노력과 성장 가능성을 겸비한 선수로, 직스테크놀로지가 추구하는 지속 성장의 방향성과 잘 맞는다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 선수들과의 협업을 통해 브랜드 가치를 확산하고, 고객과 함께하는 참여형 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 직스테크놀로지는 골프를 비롯한 다양한 스포츠 분야에서 프로 선수들과의 협력을 확대하고 있다. 스포츠 프로와 연계한 레슨 체험 이벤트 등 고객 참여형 프로그램을 운영하며, 스포츠를 매개로 한 브랜드 소통 활동을 강화하고 있다.