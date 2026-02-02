LS, ‘파트너십’ 철학으로 사회공헌 확대…미래세대 지원 지속

LS그룹이 해외 교육 지원과 지역사회 돌봄 프로그램을 축으로 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

2일 LS그룹에 따르면 베트남을 중심으로 해외 사회공헌 지원 범위를 넓혔다. LS그룹은 2024년 5월 하이퐁시에 ‘LS 드림센터’ 2호를 개소했다. 이곳은 한·베 가정을 위한 미취학 아동 돌봄 프로그램, 가족 심리상담, 한국어 교실 등을 운영하며 향후 컴퓨터·IT 및 영어 교육도 제공할 계획이다. LS는 2023년 5월 하노이에 1호 드림센터를 열어 현지 지원 기반을 마련한 바 있다.

LS그룹 관계자는 “베트남 교육 인프라 개선에 기여해 서로 지속 가능한 성장을 위해 노력하는 것은 기업의 사회적 책임”이라며 “드림센터가 한·베 가정의 자립과 자녀 교육을 돕는 거점이 되길 기대한다”고 말했다.

2. 지난해 8월, LS 대학생 해외봉사단 28기 단원들이 베트남 팜타이 초등학교에서 학생들을 대상으로 과학키트 만들기 체험학습을 진행하고 있다. (사진=LS)

LS는 해외봉사단 활동도 지속하고 있다. 2007년부터 베트남, 인도, 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아 등 5개국에 대학생·임직원 봉사단을 파견해 왔으며, 파견 지역에는 매년 ‘LS 드림스쿨’을 신축해 현재까지 베트남 주요 지역 등에 총 23곳을 준공했다. 올해로 20년째를 맞은 LS 대학생 해외봉사단에는 누적 28개 기수, 1,300여 명이 참여했다. 지난해 파견된 28기는 현지 초등학교에서 과학·코딩 교육, 위생교육, 문화교류 프로그램을 운영하고 시설 보수 활동을 진행했다.

국내에서는 초등학생 대상 과학 체험 프로그램인 ‘LS드림사이언스클래스’를 2013년부터 운영해 21회째 이어오고 있다. 방학 기간 9개 지역에서 이공계 전공 대학생 멘토가 참여해 과학 실습과 문화체험을 제공하며, 지난해에는 초등학생 180명을 대상으로 프로그램을 진행하고 LS미래원에서 비전캠프도 개최했다.

LS는 지난해부터 ‘LS 러브 스토리’를 제정해 국가와 이웃을 위해 헌신한 개인·단체를 발굴·지원하고 있다. 무료급식 봉사단체 (사)사랑의밥차, 산불 현장에서 활동 중 순직한 故 박현우 기장과 권영선 이장, 강릉 지역 급수 지원에 헌신한 소방공무원 등을 선정했다.

관련기사

계열사도 사회공헌 활동에 동참하고 있다. LS전선은 폐 목재 드럼 재활용 온라인 플랫폼 ‘온드럼(ON DRUM)’을 운영하며 자원순환을 추진하고, LS일렉트릭은 장애인 합창단 ‘그린 보이스’를 창단해 문화예술 기반 고용 확대와 인식 개선을 지원한다. LS MnM은 어린이 과학 캠프와 후원금 전달, 항균동 제품 기부 캠페인을 이어가고 있으며, LS엠트론은 지역 봉사 동아리와 농촌 지원 활동, 베트남 교육봉사 등을 진행한다. E1은 장애인복지시설 후원과 임직원 봉사활동을 병행하고, INVENI(구 예스코홀딩스) 계열은 교실 숲 조성과 지역아동센터 가스안전 지원 등을 추진하고 있다.

LS그룹 관계자는 “서로의 지속 가능한 성장을 위해 함께 더 큰 가치를 만들어 나가는 것이 LS의 경영철학인 LS파트너십의 정신”이라며 “앞으로도 다양한 활동을 펼쳐 기업의 사회적 책임을 다할 계획”이라고 말했다.