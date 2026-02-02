실적 악화 루닛, 대안 제시 불구 주가는 하락 개장

루닛 주가가 2일 장 시작부터 하락했다.

루닛은 지난달 30일 지난해 매출액이 831억원2929만원, 영업손실은 830억9280만원이라고 공시했다. 회사는 전년 대비 영업손실은 22% 더 가중됐으며, 단기순손실은 466억2809만원이라고 밝혔다.

작년 회사 매출액은 암 진단 관련 제품군 매출액이 전기 대비 45% 늘었고, 암 치료 관련 제품군의 매출액은 전기 대비 159% 증가했다. 당기 손실 이유는 전환사채 관련 파생금융부채, 파생금융자산의 공정가치평가에 따른 금융수익 및 금융비용의 증가 등이다.

서범석 루닛 대표

특히 최근 루닛이 겪고 있는 자금 압박은 지난 2024년 5월 1천715억원 규모의 전환사채를 발행하며 인수한 볼파라와 연관이 깊다. 당시 발행한 전환사채의 조기상환 청구 시기를 앞두고 풋옵션 행사 가능성이 나오면서 우려가 커진 것이다.

관련해 전달 30일 회사는 공시를 통해 ‘운영 자금’으로 300억원 규모의 단기차입금 증가가 결정됐다고 밝혔다. 앞서 회사는 191억9167억원의 단기 차액금이 있어, 이에 따른 총 단기차입금은 491억 원여로 늘어났다.

결국 2일 회사는 코스닥 장 시작을 앞두고 주주배정 유상증자 결정을 공개했다. 이날 루닛 발표의 골자는 주주배정 유상증자를 통해 2천500억원 가량을 조달하겠다는 것이다. 회사는 자본 조달을 전제로 “자본 조달 압박을 완화하겠다”라고 밝혔다.

하지만 주가는 이를 반영하지 못했다. 2일 코스닥 장 시작 이후 회사 주가는 전일 4만200원에 거래되던 것에서 시작부터 하락해, 오전 9시40분 기준 전일대비 1700원(4.23%) 하락한 3만8500원에 거래 중이다.

이날 서범석 대표는 “이번 주주배정 유상증자가 마지막 자본 조달이 될 것”이라고 밝혔다.