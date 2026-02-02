국가유산청, 설 연휴 5일간 4대궁·종묘·조선왕릉 무료 개방

국가유산청(청장 허민)은 설을 맞아 궁궐과 왕릉을 무료로 개방하고, 경복궁 흥례문 광장에서 새해 행운을 기원하는 세화 나눔 행사를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 무료 개방은 오는 14일부터 18일까지 5일간 진행되며 대상은 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 등 4대궁과 종묘, 조선왕릉을 포함한 총 22개소다. 창덕궁 후원은 제외된다. 평소 예약 관람제로 운영되던 종묘도 연휴 기간에는 자유 관람으로 전환돼 관람객들이 휴무일 없이 유산을 즐길 수 있도록 했다.

다만 설 연휴 무료 개방 기간이 종료된 다음 날인 19일은 전체 궁·능·유적이 휴관한다.

덕수궁 석조전.

경복궁에서는 오는 16일부터 18일까지 3일간 ‘2026년 병오년 설맞이 세화 나눔’ 행사를 개최한다. 올해 배포되는 세화는 서울특별시 무형유산 민화장 정귀자 보유자와 협업해 ‘십이지신 붉은 말 수문장’을 주제로 제작됐다.

세화는 질병이나 재난을 예방하고 행운이 깃들기를 바라는 마음을 담은 그림으로, 수문장 교대의식 종료 후 매일 2회씩 총 6,000부를 선착순으로 증정한다. 현장을 방문하지 못하는 국민들을 위해 국가유산진흥원 누리집이나 현장에 비치된 정보 무늬(QR코드)를 통해 디지털 그림으로도 제공될 예정이다.

한편, 국가유산청은 연휴 기간 관람객 증가와 최근 지속되는 건조한 날씨에 대비해 안전 관리를 대폭 강화한다. 산불 등 각종 재난 위험으로부터 국가유산을 보호하기 위해 재난 위기경보를 기존 ‘관심 단계’에서 ‘주의 단계’로 격상했다.

이미 지난 달 26일부터 지자체와 합동으로 화재 취약 목조문화유산에 대한 사전 안전 점검을 실시 중이며, 연휴 기간에도 체계적인 보존과 관리에 총력을 기울일 방침이다.