국가유산청, 세계기록유산 한국위원회 위원 12명 위촉

국가유산청(청장 허민)은 29일 국립고궁박물관에서 유네스코 세계기록유산 제도의 국내 운영을 관장하기 위한 ‘세계기록유산 한국위원회’ 위촉식을 개최했다.

이번에 위촉된 위원은 직위위원 3명과 개인위원 9명 등 총 12명이며, 임기는 4년이다. 위원장에는 신승운 성균관대학교 명예교수가 선출됐다.

세계기록유산 한국위원회(위원회)는 유네스코 세계기록유산 제도의 국가별 운영에 필요한 사항을 정한 ‘세계기록유산 일반지침’과 ‘세계기록유산 한국위원회 운영에 관한 규정’에 따라 세계기록유산 제도 관련 전반 사항을 논의하고 심의하는 기구다.

위원회는 국가유산청을 비롯해 유네스코한국위원회, 국가기록원 등 세계기록유산 관련 기관의 전문가와 기록관리 분야 전문가로 구성됐다. 위원들은 앞으로 4년간 분야별 전문성을 바탕으로 세계기록유산 등재 신청 대상 선정과 신청서 검토, 등재 유산 상시 점검, 세계기록유산 관련 국제적 대응 업무 등을 수행할 계획이다.

국가유산청은 새로 출범한 세계기록유산 한국위원회가 가치 있는 기록유산을 지속적으로 발굴하고 등재를 추진해 우리나라의 우수한 기록문화를 국내외에 널리 알리는 중심 역할을 원활히 수행할 수 있도록 적극 지원할 방침이다.