아가도스, 노코드 기반 aPaaS로 사업모델 확장 가속화

아가도스(대표 박용규)가 확장형 SW 플랫폼 사업 모델로 혁신을 추진하고 있다. 아가도스는 시스템 통합과 아웃소싱을 넘어, 지속적인 수익 창출과 확장이 가능한 SaaS 기반 사업 모델을 구축하고 있다.

31일 회사에 따르면, 이의 핵심은 노코드 클라우드 서비스(aPaaS)를 기반으로 한 확장형 업무 애플리케이션 SaaS서비스 개발과 서비스다. SaaS 솔루션은 일회성 수주 사업과 달리 개발 후 지속적인 수익을 창출할 수 있다. 아가도스의 ‘코딩 없이 수정 가능한 업무 앱 서비스’는 파트너사와 사용자 그룹의 참여를 극대화하는 참여형 플랫폼을 구현한다. 코딩과 재컴파일 과정 없이 사용자 맞춤형 기능을 제공하는 것이 특징이며, 이는 노코드 기술 기반 'aPaaS'가 서비스 내에 내재화돼 있기 때문이다.

아가도스는 2014년 설립 이후 노코드 기반 aPaaS 기술 연구개발에 집중해 왔다. 이를 바탕으로 작년에 영업 및 고객관리 솔루션 ‘아가도스 세일즈’를 개발 완료했고, 클라우드 전문기업 가비아(김홍국·원종홍 대표)와 국내 서비스 판권 계약을 체결, 하이웍스 그룹웨어와 결합한 ‘하이웍스 세일즈’ 브랜드로 작년 11월 출시했다

박용규 아가도스 대표는 "국내 최초로 코딩·재컴파일 없이 업무 기능 수정과 확장이 가능한 SaaS 메커니즘을 개발했다”며 “향후 모든 업무 앱 SaaS 서비스에 적용할 예정이며, 첫 번째로 Agados HR(인사관리) 서비스를 올해 출시할 계획”이라고 밝혔다.

또 아가도스는 일반 사용자를 위한 ‘NoCode AI’ 앱 제작 서비스도 선보일 예정이다.

관련기사

이 서비스는 노코드 기술과 생성형 AI를 결합해 쉽고 빠른 앱 제작을 지원한다. 사용자는 드래그 앤 드롭 방식과 대화형 노코드 방식으로 간단히 앱을 제작할 수 있다. 프로그램 소스 자동생성 방식과 달리, 아가도스 노코드 기술의 핵심은 ‘애플리케이션 구성 정보의 메타정보화에 있으며, ‘NoCode AI’를 통해 축적한 메타정보는 생성형 AI 학습에 다시 활용돼 앱 생성 품질을 지속적으로 개선한다.

박 대표는 "올해는 글로벌 수준의 확장형 업무 앱 서비스 출시와 수익화 기반을 마련하고, 자가 확장력이 있는 업무용 애플리케이션 플랫폼 사업화를 단계적으로 추진한다"면서 "국내외 파트너 거점을 확대하고 제공 업무 영역을 다각화, 2027년까지 글로벌 서비스 기업으로의 기반을 다지겠다"고 말했다.