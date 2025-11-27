아가도스, 가비아와 '가변형 앱 SaaS' 공식 출시

아가도스(대표 박용규)가 가비아의 '하이웍스 세일즈'를 통해 사용자가 직접 수정·변경할 수 있는 가변형 앱 서비스형 소프트웨어(SaaS) 서비스를 선보였다.

아가도스는 노코드 기술 플랫폼 '아가도스 플랫폼'을 기반으로 개발된 SFA·CRM 애플리케이션이 가비아의 '하이웍스 세일즈'로 공식 출시됐다고 27일 밝혔다.

아가도스의 주력 기술 분야인 '사용자 자가 수정형 앱' 서비스가 상용 클라우드 서비스 형태로 처음 제공되는 것이다.

가비아는 그룹웨어 하이웍스에 '세일즈 파이프라인 관리를 통한 CRM' 서비스인 '하이웍스 세일즈'를 공식 출시했다고 밝혔다(이미지=가비아)

이번에 선보인 '하이웍스 세일즈'는 하이웍스 그룹웨어를 사용하는 기업 고객이 별도 개발자 없이도 각자의 영업 조직과 산업 특성에 맞게 화면 구성, 입력 항목, 업무 흐름 등을 자유롭게 바꿀 수 있는 것이 특징이다. 하나의 앱 인스턴스를 기반으로 기업마다 다른 형태의 서비스로 변형해 쓸 수 있는 가변형 멀티테넌시 SaaS 메커니즘이 국내 최초로 적용됐다고 회사 측은 설명했다.

실제 하이웍스 세일즈는 영업 파이프라인과 고객관리(CRM)를 위한 기본 기능을 제공하면서도, 각 기업이 사용하는 영업 단계, 거래처 분류 기준, 내부 승인 절차 등을 사용자가 직접 추가·수정할 수 있도록 설계됐다. 코딩 없이 화면에서 항목을 설정하고 규칙을 정의하면 바로 서비스에 반영돼, 영업 현장의 요구를 IT 개발 과정 없이 곧바로 업무 앱에 담을 수 있도록 한 것이다.

박용규 대표는 "하이웍스 세일즈를 비롯해 앞으로 출시될 모든 업무용 애플리케이션 서비스에는 파트너나 고객이 코드 개발 없이 직접 최적화할 수 있는 수단이 내재화될 것"이라며 "이 수단의 폭을 점차 넓혀 비개발자 사용자의 참여를 확대할 계획이며, 비개발자를 위한 '아가도스 노코드 AI(노코드 아이)' 서비스도 2026년 상반기 내 출시할 계획이다"고 밝혔다.

아가도스는 그동안 엔터프라이즈급 업무용 애플리케이션이 요구하는 복잡한 업무 규칙과 다양한 사용자 역할을 충분히 반영하면서도, 글로벌형 서비스 수준의 가변형 멀티테넌시 SaaS 구조를 지원하는 노코드 기술을 꾸준히 연구·개발해왔다. 회사는 노코드와 노코드 AI 기술 기반 플랫폼을 통해 비개발자와 개발자가 함께 애플리케이션을 만들고 개선하는 생태계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

박 대표는 "노코드와 노코드 AI 기술 기반 플랫폼 서비스를 통해 비개발자나 개발자 모두가 참여해 가치를 생산하고 공유할 수 있는 애플리케이션 플랫폼 생태계 구축에 힘쓸 것"이라며 "가비아 하이웍스와 긴밀한 협력 관계를 지속해 국내 SaaS 시장에서 가변형 앱 서비스의 활용 사례를 확대하겠다"고 말했다.