스타트업이 ‘전고체 배터리’ 선점?…"성능 믿기 어려워"

최근 한 스타트업이 전고체 배터리를 자체 개발 업계 최초 본격 상용화를 예고하자, 배터리 업계 의구심이 커지고 있다. 발표한 배터리 성능을 따져보더라도 신뢰하기 어렵다는 평가가 나온다.

1일 배터리 업계에 따르면 핀란드 전기 오토바이 제조사 버지모터사이클과 배터리 자회사 도넛랩이 지난달 초 미국 라스베이거스에서 개최된 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2026’에서 전고체 배터리 및 이를 탑재한 전기 오토바이를 공개하고, 올해 1분기부터 TS프로 및 울트라 등 버지모터사이클의 최신 모델을 비롯한 모든 전기 오토바이에 탑재될 것이라고 밝혔다.

마르코 레티마키 도넛랩 최고경영자(CEO)는 “1분기에 버지 모터사이클 차량에 전고체 배터리가 탑재돼 실 도로를 주행할 예정”이라고 소개했다.

도넛랩이 발표한 전고체 배터리

도넛랩에 따르면 자체 개발한 전고체 배터리의 에너지 밀도는 kg당 400Wh 수준이다. 1회 충전 시 주행가능거리는 590km로 소개했다. 충방전 횟수는 최대 10만회, 영하 30도부터 영상 100도까지 환경에서도 에너지 용량 99% 이상을 유지한다는 설명이다. 5분 내 완전 충전이 가능하다고도 밝혔다.

도넛랩은 현재 전고체 배터리 생산능력(CAPA)은 1GWh 수준으로, 내년 초까지 20~30GWh 수준까지 증설을 계획하고 있다.

다만 업계에선 도넛랩이 밝힌 배터리 성능이 다소 허황돼 신뢰하기 어렵다는 반응이 많다.

업계에 따르면 중국 배터리 기업 에스볼트의 양훙신 회장 겸 CEO는 매체 인터뷰에서 도넛랩이 발표한 전고체 배터리에 대해 “모든 변수가 모순된다”며 “기술에 대한 기본적 이해가 있다면 사기라고 생각할 것”이라고 평가했다.

중국 전기차 전문 매체 카뉴스차이나도 이 같은 의구심에 힘을 실었다. 도넛랩에 대해 배터리 핵심 소재와 공정을 공개하지 않고, 독점 기술이라는 이유로 기술적 세부사항을 논문으로 발표하지 않을 것이란 입장을 보인 점을 지적했다.

현실적으로 배터리 업력이 짧은 스타트업이 전고체 배터리의 기술적 허들을 주요 기업보다 빠르게 해결했다고 믿기 어렵다는 의견도 다수다. 국내 배터리셀 기업 중 전고체 배터리 개발에 가장 적극적인 삼성SDI의 경우 내년까지 전기차용 전고체 배터리를 양산한다는 계획으로, 에너지 밀도는 kg당 450Wh 수준을 예상하고 있다.

삼성SDI 전고체 배터리 목업(모형)

에스볼트도 전고체 이전 단계 제품인 반고체 배터리 1세대를 개발, 이제 양산을 준비하는 상황이다. 에너지 밀도는 kg당 270Wh 수준으로 밝히고 있다. 2세대는 kg당 400Wh 수준의 성능으로 개발을 추진 중이다.

미국 스타트업 퀀텀스케이프의 경우 지난해 10월 kg당 301Wh 성능의 전고체 배터리 B 샘플 생산을 시작, 내년 양산을 목표로 하고 있다. 배터리 용량 10%에서 80%까지 충전하는 데에는 12분 가량이 소요된다고 밝히고 있다.

국내 배터리 업계 한 전문가도 “에너지 밀도만 보면 무리한 수치가 아니지만, 그 외 도넛랩이 발표한 배터리 성능 수치는 비현실적인 내용들”이라고 평가했다.