3대3 레이드 슈터 게임 '하이가드', 인기 크리에이터 협업 방송 예고

와일드라이트 엔터테인먼트(Wildlight Entertainment)는 3대3 레이드 슈터 게임 ‘하이가드(Highguard)’의 정식 출시를 기념해 인기 게임 크리에이터와 협업 방송을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 크리에이터 협업 방송은 ‘하이가드’ 핵심 콘텐츠인 3대3 팀 전투 전략성과 팀플레이 재미를 직관적으로 전달하기 위한 프로그램으로, 실제 게임 전투 구조와 전술적 매력을 보여주는 데 초점을 맞출 예정이다.

방송에서는 ‘콕끼리’, ‘마닥개_MADAKGAE’, ‘구칠이’가 한 팀을 이루어 3대3 전투를 펼치며, ‘김된모’, ‘류제홍’, ‘쪼낙’ 역시 3대3 팀으로 대결을 진행한다. 각 팀은 기마 전투, 공성 파괴, 거점 점령이 결합된 ‘하이가드’ 특유의 전투 구조를 기반으로 팀 단위 전략 플레이를 선보일 예정이다.

또한 ‘핑맨’과 ‘임나은’은 특별 게스트인 ‘늪지대 개리’를 초청해 합동 방송을 진행하며, 일반 대전과는 다른 색다른 플레이와 소통 중심의 콘텐츠를 통해 시청자에게 색다른 재미를 전달할 계획이라고 회사 측은 설명했다.

이번 크리에이터 협업 방송은 오는 31일과 다음달 6일 양일간 각각 진행되며, 방송 일정 및 참여 채널 등 상세한 내용은 ‘하이가드’ 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

전략과 실력 중심의 경쟁 환경을 지향하는 ‘하이가드’의 게임 방향성을 반영한 출시 혜택도 제공 중이다. ‘하이가드’는 게임 출시를 기념해 모든 이용자에게 배틀 패스를 1개 시즌 동안 무료로 제공한다. 무료 배틀 패스에는 오렌지 등급 영웅 스킨 3종과 총기 스킨 3종, 탈것 스킨 1종을 비롯해 퍼플 등급 총기 스킨 18종과 다양한 장식 아이템 등 총 44종의 보상이 포함되며, 이를 통해 출시 초기부터 과금 부담 없이 동일한 출발선에서 콘텐츠를 경험할 수 있도록 마련했다.