엔씨소프트 신더시티, “오픈월드 택티컬 슈터 장르 새 지평 연다.

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 엔씨소프트의 신작 게임 ‘신더시티’가 지스타2025 기간 긍정적인 반응을 얻은 것으로 알려졌다.
14일 엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 오픈월드 택티컬 슈터 장르 신작 ‘신더시티’의 지스타2025 시연 버전과 신규 영상이 관람객의 큰 호응을 얻었다.
배재현 빅파이어 게임즈 대표는 지스타2025 현장에서 “수많은 이용자가 내러티브에 몰입하고 긴장감 넘치는 협력 플레이를 즐길 수 있도록 ‘신더시티’를 개발하고 있다”며 엔씨소프트의 첫 번째 오픈월드 슈터 게임으로서 AAA급 내러티브와 대규모 협력전(CO-OP)을 만끽할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
엔씨(NC)는 지스타 2025에 ‘신더시티’ 시연 부스를 운영하며 파괴된 서울을 배경으로 캐릭터 '세븐'의 서사를 체험할 수 있는 캠페인 모드를 선보였다. 택티컬 기어와 무기를 활용하여 '아이언스매셔', '크리처' 등 다양한 적에 맞서 전략적인 전투를 체험할 수 있다. 시연자에게는 ‘신더시티’ BI(Brand Identity)가 각인된 보조배터리를 선물한다. 11월 14일 ‘신더시티’ 시연 부스에는 많은 이용자가 몰려 상시 만석으로, 180분 이상의 대기 시간이 발생했다.
관련기사
- 엔씨 '아이온2', 지스타2025 관람객 집중조명..."대기 시간만 4시간"2025.11.14
- "23년 만에 처음"…엔씨 김택진·박병무 기립박수 이끈 '호라이즌' 신작 뭐기에2025.11.14
- "엔씨 없었으면 어쩔 뻔"...지스타 분위기 띄운 게임계 '큰형'2025.11.14
- 엔씨, 호라이즌 IP 신작 '호라이즌 스틸 프론티어스' 지스타서 첫 공개2025.11.13
‘신더시티’는 엔씨(NC) 돔형 파노라마 상영관 ‘NC시네마’에서 새로운 트레일러 영상을 공개했다. 파괴된 도시의 모습과 변이된 '크리처' 등 포함한 적대 세력들, 거대한 보스를 상대하는 4명의 영웅을 확인할 수 있다. 영상의 마지막에는 최초로 공개하는 신규 영웅 '엔젤'도 확인이 가능하다.
엔씨(NC)는 내년 하반기 글로벌 출시를 목표로 ‘신더시티’를 개발하고 있다. 신규 트레일러 영상은 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.