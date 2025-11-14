"23년 만에 처음"…엔씨 김택진·박병무 기립박수 이끈 '호라이즌' 신작 뭐기에

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 엔씨소프트가 부산 벡스코에서 개막한 국제 게임전시회 '지스타 2025'에서 '호라이즌' IP(지식재산권)를 활용한 신작 MMORPG를 공개했다. 공개 직후 내년 있을 독일 '게임스컴'에 출품하겠다고 밝힌 가운데, 엔씨의 침체됐던 분위기를 반전시킬 카드로 자리할 지에 업계 이목이 집중되고 있다.

지난 13일 김택진 엔씨 대표는 '지스타 2025 오프닝 세션' 무대에 올라 "오늘 세계 최초로 공개될 신규 프로젝트는 새로운 빛깔의 MMORPG를 향한 우리의 열정을 보여줄 작품"이라며 '호라이즌' IP를 활용한 신작 MMORPG '호라이즌 스틸 프론티어스'를 공개했다.

'호라이즌' IP는 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE) 산하 게릴라 게임즈의 시리즈로 2017년 첫 작품 '호라이즌 제로 던'을 시작으로 2022년 '호라이즌 포비든 웨스트'까지 글로벌 시장에서 약 4천만장 이상 판매고를 올렸다.

이성구 엔씨소프트 CBO.

엔씨는 기계 사냥꾼들의 땅 '데드랜드'를 배경으로 호라이즌의 핵심 요소인 헌팅 액션을 계승하면서 MMORPG 장르에 맞춘 고도화된 전투 시스템, 높은 자유도의 세분화된 커스터마이징 등 차별화된 요소들을 결합해 '호라이즌 스틸 프론티어스'를 글로벌 시장에 선보일 예정이다.

이번 신작의 지휘봉은 이성구 엔씨 CBO(최고사업책임자)가 맡았다. 신작 공개 이후 현장에서 기자들과 만난 이성구 CBO는 지스타 현장에서 "김택진 대표님과 박병무 대표님이 같이 일어나 박수를 치셨다"며 "23년간 회사를 다니면서 경영진이 그렇게 박수 치는 것은 처음 봤다"며 게임에 대한 자신감을 드러냈다.

글로벌 IP인 '호라이즌'의 신작을 지스타에서 먼저 공개한 점도 이러한 엔씨의 자신감을 드러내는 대목이다. 이 CBO는 "소니(SIE) 측에서는 당연히 '게임스컴'에서 첫 발표를 해야 하는 것 아니냐고 했다"며 "제가 지스타에서 하고 싶다고 이야기했다. 우리가 이런 도전을 한다는 것을 한국 이용자들에게 먼저 보여주고 싶었다"고 밝혔다.

엔씨는 내년 '게임스컴'에도 작품을 내놓을 예정이다. 이 CBO는 "내년 게임스컴에 무조건 나갈 것"이라며 "게임스컴에는 시연을 할 수 있는 버전을 내놓을 것"이라고 설명했다.

이번 '지스타 2025'에서 최초 공개된 신작이 불과 9개월여 만인 내년 8월 '게임스컴'에서 곧바로 시연 버전으로 출품된다는 것은, 개발 완성도가 이미 상당한 궤도에 올랐음을 시사한다.

이 CBO는 이러한 개발 속도에 대해 "보통 마일스톤을 당기고 넘어갈 때 폐기되는 것들도 있고 잘못 가는 길도 있는데, 저희가 그런 게 한 번도 없었다"며, 개발이 매우 순조롭게 진행되고 있다고 자신했다.

이는 글로벌 시장 공략과 분위기 반전을 위해 엔씨가 핵심 역량을 총동원하며 칼을 갈고 있음을 보여주는 대목으로 풀이된다.

이 CBO는 "엔씨에 위기가 왔었고 사실 지금도 위기다"라며 "많은 변화가 필요하다고 생각했다. 올해와 내년엔 시장에서 '엔씨가 이를 갈고 있었구나'라는 느낌을 받았으면 좋겠다"고 강조했다.

그러면서 "저는 CBO로서 열심히 만들고 전략을 잘 짜는 것이 역할이라고 생각한다"며 "이번 지스타에서 (호라이즌 신작을) 보여드릴 수 있게 돼 너무 감사하게 생각한다"고 덧붙였다.