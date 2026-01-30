워게이밍 신작 '월드오브탱크', 게임 소개 영상 공개

첫 번째 영상, 핵심 게임 모드 소개

게임입력 :2026/01/30 18:35

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

워게이밍(대표 빅터 키슬리)은 신작 '월드 오브 탱크: 히트' 관련 정보를 소개하는 영상 시리즈를 공개했다고 30일 밝혔다.

이번 시리즈의 첫 번째 영상인 '파운데이션: 히트의 근원'은 공식 유튜브 채널에서 바로 시청할 수 있다. 이 영상은 게임 배경과 고강도 기갑 전투를 상세히 보여준다.

월드 오브 탱크: 히트는 제2차 세계 대전 이후 가상 세계를 배경으로 하는 전차 슈팅 게임이다. 이용자는 강화된 전차를 지휘하는 영웅으로서 전투에 참여하게 된다.

최근 공개된 영상 '파운데이션: 히트의 근원'은 게임 세계관, 플레이어 역할, 전투 시나리오 등 정보를 소개한다.

'월드 오브 탱크: 히트' 키아트. 사진=워게이밍

관련기사

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
워게이밍 월드 오브 탱크: 히트 전차 슈팅 게임

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LG전자, 작년 매출 '역대 최대'에도 영업익 감소...TV '적자 전환'

벤지오 "한국 반도체, 안전한 AI 핵심 인프라...정책·과학 병행해야"

[2026 주목! 보안기업] 옥타코 "피싱 리지스턴트 인증 선도"

아이폰17 흥행했는데...애플 발목 잡은 이것

ZDNet Power Center