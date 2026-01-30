포드 전기차 축소에 포스코퓨처엠도 유탄…"양극재 논의 중단"

국내 업체들이 포드의 전동화 전략 재편에 영향을 받는 가운데, 포스코퓨처엠도 공급 협의에 제동이 걸렸다.

포스코퓨처엠은 미국 자동차 기업 포드와 진행하던 양극재 공급 논의를 중단했다고 30일 공시했다.

지난 2022년 10월 포스코그룹과 포드와 가진 최고경영자 회동을 시작으로 포스코퓨처엠은 양극재 공급 논의 및 관련 연구개발을 지속 진행해왔지만, 시황 변동으로 이를 잠정 중단하게 됐다.

포스코퓨처엠은 향후 여건에 따라 포드와의 협의를 재개할 계획이다.

포스코퓨처엠 포항 양극재 공장

이번 결정은 포드의 전동화 사업 축소에 따른 것으로 분석된다. 앞서 포드는 전기차 수요 부진이 당분간 이어진다고 판단, 비용 195억 달러(약 28조원)를 감수하고 사업 계획을 대폭 축소키로 지난해 12월 결정했다. 이에 따라 주력 모델 'F-150 라이트닝'도 단종한 뒤 주행거리연장형전기차(EREV) 모델로 변경해 생산하기로 했다.

배터리 수급 계획도 대폭 감축했다. 지난 2024년 LG에너지솔루션과 체결한 75GWh 규모 배터리 계약을 해지하고, SK온과의 배터리 합작 공장 두 곳을 각자 운영키로 했다. 포드가 소유하게 되는 켄터키주 공장은 최근 성장세가 꾸준한 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산 거점으로 전환될 예정이다.