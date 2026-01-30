전남도립미술관, 2026 기증작품전 ‘A Legacy of Giving’ 개최

전남도립미술관은 오는 3월 8일까지 2026 기증작품전 ‘A Legacy of Giving’을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 전시는 ‘정기용 컬렉션: 플럭서스에서 모더니즘까지’, ‘김영덕: 시대의 염원’을 주제로, 기증을 통해 공공의 문화자산으로 전환된 예술작품의 의미를 조명한다.

전시는 2025년 12월 고 정기용 원화랑 대표 유족이 기증한 작품 99점과 2025년 6월 고 김영덕 화백 유족이 기증한 작품 10점을 중심으로 구성됐다. 전시는 개인의 수집과 창작이 공공미술관 소장품으로 전환되어 어떻게 공공의 자산으로 기능하는지를 조망하며, 예술이 사적 영역을 넘어 공공의 유산으로 확장되는 과정을 다룬다.

김영덕, 우리시대의 인왕제색도

고 정기용 대표는 1978년 서울 인사동에 원화랑을 설립해, 백남준을 포함한 국제 전위 예술과 해외 활동 한국 작가들을 국내에 소개하며 한국 현대미술의 발전에 기여했다. 정 대표는 상업적 흐름보다는 동시대 미술의 가능성과 방향을 읽어내는 안목으로 평생 동안 작품을 수집해 왔다. 그의 컬렉션은 전남도립미술관에 기증되며 공공의 자산으로 새롭게 자리매김했다.

정기용 컬렉션 99점에는 한국 추상미술, 백남준과 플럭서스, 프랑스 쉬포르 쉬르파스(Support Surface), 국내외 사진 작품 외에도 마르크 샤갈, 앙리 드 툴루즈 로트레크의 판화 등이 포함되어 있다. 한국의 추상미술 부문에는 고암 이응노, 수화 김환기, 박서보 등의 작품과 함께 1980년대부터 1990년대까지 제작된 문미애, 차우희, 황호섭의 회화, 이형우, 박종배, 민균홍, 최기석의 조각, 강승희의 판화, 정현의 드로잉 등이 포함됐다. 이들 작품은 재현을 넘어 추상으로 이행한 한국 미술사의 중요한 흐름을 담고 있다.

특히 정기용 컬렉션의 핵심은 플럭서스 예술가들의 작품 33점이다. 백남준을 국내에 처음 소개한 인물로서, 정 대표는 1984년 원화랑에서 백남준의 국내 첫 전시를 개최하고, 백남준이 진행한 세계 최초 위성 중계 예술 프로젝트 ‘굿모닝 미스터 오웰’이 가능하도록 2만 달러에 달하는 작품을 미리 구입하며 후원한 바 있다. 이번 기증에 포함된 백남준의 판화 20점과 요제프 보이스, 존 케이지가 공동 제작한 작품은 전시의 백미로 평가된다.

또한 프랑스의 실험미술 그룹 쉬포르 쉬르파스 작가들의 작품은 회화의 본질에 대한 질문을 제기하며 컬렉션의 미학적 깊이를 더한다. 이 외에도 튀르키예의 에르긴 이난, 중국 작가 후샹동과 쉬용의 작품까지 폭넓은 스펙트럼을 보여준다. 고 정기용 대표는 백남준, 김환기, 김종영 등의 작가를 가장 먼저 알아보고 대표작을 수집해 온 감식안 높은 화랑주이자 컬렉터였다.

고 김영덕 화백은 전쟁과 분단, 인간 존엄의 문제를 평생의 화두로 삼은 구상화의 대표 작가로, 유족은 그의 대표작 10점을 기증했다. 김 화백은 한국전쟁 중 부산에 머물며 국제신문 기자로 활동했고, 전쟁의 참상을 직접 목격한 경험은 그의 회화 세계의 핵심적 토대가 되었다. 그는 이후 ‘구상전’ 창립회원으로 활동했고, ‘별들의 고향’, ‘토지’ 등 대중 소설의 삽화 작업을 통해 대중과 소통했다.

그의 대표작 ‘국토기행’ 연작과 ‘인탁’은 전쟁의 상흔과 인간 실존을 다룬 작품으로, 후기 화업의 정수를 보여주는 대서사적 작품으로 평가된다. 김 화백은 민중의 한과 염원을 담아 산천과 민중의 삶을 회화로 표현하며 시대정신을 그려냈다.

이번 전시는 단순한 작품 이전이 아니라, 예술적 판단과 가치가 다음 세대로 이어지는 문화적 행위로서의 기증 의미를 강조한다. 백남준, 존 케이지, 요제프 보이스 등 실험미술사의 주요 인물의 작품이 지역 미술관 소장품에 더해진 사례로, 학술 연구와 공공 서비스의 질적 향상을 가능케 했다는 점에서 그 의의가 크다.

전남도립미술관 이지호 관장은 “작품의 판매나 시장적 가치보다는 훌륭한 작가를 향한 애정과 신뢰에 기반해 묵묵히 지원했던 고 정기용 선생의 컬렉션은 화려한 치장보다는 엄격한 안목과 깊이 있는 내용으로 구성되어 있다”며 “이는 한 개인의 미적 판단과 축적된 시간이 어떠한 기준과 책임을 통해 공공 자산으로 전환될 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례”라고 말했다.

이어 “전쟁의 참혹함 속에서 훼손된 인권을 다룬 ‘인탁’과 조국의 통일을 기원하며 제작한 ‘국토기행’ 연작을 포함해 유화 작품 총 10점을 기증해 준 고 김영덕 화백 유족들에게 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.