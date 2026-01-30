라이트코어게임즈 신작 '미송자의노래', 사전예약 50만 돌파

라이트코어 게임즈는 레트로 픽셀 방치형 모바일 RPG '미송자의 노래: 도트 방치형 RPG'(이하 미송자의 노래) 사전예약 수 50만명을 돌파했다고 30일 밝혔다.

미송자의 노래는 1990~2000년대 도트 RPG 감성을 현대적으로 재해석한 모바일 방치형 게임으로, 다음달 6일 국내 출시를 앞두고 있다.

이 게임은 북유럽 신화를 기반으로 한 픽셀 판타지 세계관을 배경으로 한다. 발키리가 신이 침묵한 아홉 세계를 재건하는 여정을 그린다.

전사, 마법사, 제사장, 암살자 등 4대 직업과 땅, 물, 불, 바람, 빛, 어둠 등 6대 원소 진영이 교차하는 입체적 전술 구조를 기반으로 전략적 플레이를 구현했다. 영웅마다 고유 스킬과 포지션을 보유하며, 팀 조합에 따른 시너지 전략이 핵심 요소라고 회사 측은 설명했다.

라이트코어 게임즈는 게임 팬덤 강화를 위해 각 영웅 캐릭터에 김영선, 여민정, 최한, 김도영, 김하루 등 국내 대표 성우진을 기용해 한국어 음성을 새롭게 적용했다.

아울러 주요 영웅 '아서' 역을 맡은 최한 성우는 인터뷰를 통해 그가 해석한 캐릭터 매력과 작업 비하인드를 공개했다.

최한 성우는 "미송자의 노래는 90년대 RPG 감성을 현대 기술로 재해석해 고해상도 환경에서도 선명한 비주얼과 쾌적한 플레이 경험을 제공하는 인상을 받았다"며 "게임 속 이름 없는 영웅이 지닌 내면과 세계관 깊이가 이용자에게 잘 전달이 되길 기대한다"고 전했다.