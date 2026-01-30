건보공단, 통합돌봄 안착 위해 복지부‧지자체 지원키로

국민건강보험공단이 ‘의료·요양 통합돌봄 사업’ 사업 안착을 위해 보건복지부와 지자체를 지원한다.

정은경 복지부장관은 30일 건보공단 본부를 방문해 통합돌봄 전문기관인 건보공단의 역할과 향후 추진계획에 대한 업무보고를 받았다.

‘의료·요양 통합돌봄 사업’은 일상생활에서 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위토록 지자체를 중심으로 의료·요양·돌봄 서비스를 통합·연계해 제공하는 사업이다. 현재 전국 229개 지자체가 시범사업에 참여 중이다. 오는 3월 27일 본 사업이 시행될 예정이다.

(왼쪽부터) 정기석 국민건강보험공단 이사장, 정은경 보건복지부 장관 (사진=건보공단)

업무보고에서 건보공단은 통합돌봄 추진 경과, 주요 성과, 통합돌봄 전문기관으로서의 역할 수행 방안, 2026년도 중점 추진과제 및 돌봄 관련 노인장기요양보험 주요 추진 사업을 발표했다.

특히, 시범사업 초기부터 빅데이터 기반 대상자 발굴, 돌봄 필요도 조사, 정보시스템 구축․운영 등 사업 전 과정에서 지자체와 유기적으로 협업해 왔으며, 향후 제도의 성공적 안착을 위해 지속적으로 지원할 계획이라고 설명했다.

또 건보공단은 전국 178개 지사, 227개 전담팀을 중심으로 지자체와 협력체계도 강화할 예정이다.

이와 함께 건보공단은 장기요양 재가 수급자를 대상으로 실시하는 재택 의료센터 3차 시범사업을 통해, 의사·간호사·사회복지사로 구성된 다학제 팀이 가정을 방문해 의료·돌봄·서비스를 연계 제공할 예정이다. 이를 통해 지역사회 중심의 통합돌봄 기반을 강화하고 있다는 것이 건보공단의 설명이다.

정기석 이사장은 “건보공단은 ‘살던 곳에서 더 건강한 노후’를 실현하기 위한 통합돌봄 허브(Hub) 구축을 지원할 것”이라며 “시범사업 운영을 통해 축적한 경험과 전문 역량을 바탕으로 통합돌봄 전문기관 역할을 수행해 나가겠다”라고 밝혔다.

아울러 “복지부, 지자체, 유관기관을 잇는 핵심기관으로서 제도가 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원하고, 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 서비스를 구현하는데 앞장서 나가겠다”라고 전했다.