"장내 미생물 검사 추진”...CJ바이오사이언스, 선메디컬센터 ‘맞손’

CJ바이오사이언스가 의료법인 영훈의료재단 선메디컬센터와 지난 29일 장내 미생물 검사 서비스 ‘것 인사이드(GUT INSIDE)’를 기반으로 한 맞춤형 헬스케어 솔루션 개발 및 관련 사업 추진을 위한 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

앞으로 두 기관은 장내 미생물 검사 서비스의 사업 및 운영 전반을 협력할 예정이다. 이를 활용한 진단·치료·건강관리 전반의 헬스케어 솔루션 검토 및 공동 기획도 추진하기로 했다. 또 연구 및 검증 목적의 자료 활용을 포함해, 상호 합의한 협력 과제를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

CJ바이오사이언스는 장내 미생물 분석 기술과 솔루션 개발 역량, 관련 운영 지원을 제공한다. 선메디컬센터는 임상 현장에서의 검사 서비스 운영과 연구·검증 수행, 관련 자료 제공을 담당하게 된다. 두 기관은 협력 과제의 원활한 추진을 위해 필요시 실무협의회를 구성해 협력 범위와 추진 방식 등을 협의할 예정이다.

사진=CJ바이오사이언스

‘것 인사이드’는 장내 마이크로바이옴 분석 기반의 개인 맞춤형 헬스케어 서비스다. 대변 속 장내 미생물 DNA를 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술로 분석해 장 건강지수(Gut Microbiome Index·GMI), 장 유형, 미생물 다양성 등 주요 지표를 제공한다. 건강군·질병군 데이터 기반 AI 분석을 통해 장내 환경과 관련된 정보를 정량적으로 확인할 수 있다는 장점이 있다.

선메디컬센터 관계자는 “장내 미생물 검사 서비스를 임상에 적용해 맞춤형 헬스케어 솔루션을 검토할 협력 기반이 마련됐다”라며 “환자 관리와 연구·검증 측면에서 실질적인 활용 가능성을 점검해 나갈 것”이라고 밝혔다.

CJ바이오사이언스 관계자는 “이번 협력은 장내 미생물 검사 기술을 의료 현장과 연계해 실제 활용 가능성을 모색했다”라며 “임상 환경에서의 경험과 데이터를 바탕으로 서비스 고도화와 사업 확장을 단계적으로 추진해 나가겠다”라고 전했다.