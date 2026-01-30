삼성증권 일부 서비스 제한, 금감원 검사 피하려는 '꼼수'

삼성증권이 거래량 급증으로 종합 잔고 서비스를 일부 제한한 가운데, 금융감독원의 검사를 피하기 위한 '꼼수'가 아니냐는 지적이 제기되고 있다.

30일 삼성증권은 오전 8시 59분부터 9시 5분까지 6분 간 종합 잔고 서비스를 볼 수 없도록 했다.

서버가 버텨내지 못할 경우, 거래 불가사고를 막기 위해서라는게 삼성증권 측 입장이다.

삼성증권 모바일트레이딩시스템 화면.

하지만 금융감독원 측은 서비스를 완벽하게 제공하지 못할 만큼 서버를 사전에 증설하지 못했다는 점에서 의아해 하고 있다.

금감원의 A 관계자는 "사전에 보고된 바가 없다"며 "개별 계좌에서 (주식을) 주문하는 것은 문제가 없는 것으로 파악하고 있고, 공모주 열풍이 불었을 때도 그런 경우가 있어 최초 발생 사례라 보기 어렵다"고 말했다.

다만 이 관계자는 "완벽한 서비스를 진행하는 것이 좋다"고 설명했다.

금감원 B 관계자도 "보고된 바가 없다"며 "전체적인 서비스가 되지 않는 것인지 모르겠다"고 말했다. 이어 그는 "공모주 열풍 때는 이미 서버가 다운된 상태에서 일부 서비스를 중단한 케이스"라며 "증권사에 전산 설비 투자에 힘써달라고 말해왔다"고 지적했다.

이어 "거래량 예측에 실패했지만 계속 (서버 등) 성능 관리를 해달라고 했다"고 덧붙였다.

삼성증권 측은 서버 증설이 단기간 어렵다고 했지만, 금융투자업계서 서버 증설에 대한 물리적 규제는 없는 것으로 확인됐다.

이 같은 행보에 대해 금융투자업계에서는 "거래 정지나 거래 중단이 일어난 경우 금감원에 후속 보고해야 하고, 검사도 진행되기 때문에 '선제적 대응'이라고 한 것 같다"고 말했다.