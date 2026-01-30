의협 회장 "복지부, 숫자놀이 매몰 의학교육 질 포기”

김택우 대한의사협회장이 지난 27일 서울 광화문 정부서울청사앞에서 1인 시위에 나서며 정부의 의대 정원 확대 정책을 맹비난했다.

김 회장은 “현재 6,000여 명의 24‧25학번 학생이 공부하고 있다”라며 “지난 정부의 2,000명 증원 여파로 얼마나 오랜 시간 몸살을 겪어야 할지 가늠할 수도 없다”라고 말했다.

지난 27일 서울 중구 정부서울청사 앞에서 1인 시위에 나선 김택우 의협 회장의 모습. 김 회장은 보건복지부가 추진 중인 2027학년도 의대 정원 확대 재검토를 촉구했다. (사진=대한의사협회)

이어 “대책 논의는 전혀 없고, 교육 당사자인 학생과 교수의 어려움은 전혀 고려되지 않은 상태로 의대 정원 숫자만 언급하는 현실이 참담하다”라며 “이 비정상적인 상황이 끝나기 전까지 추가 정원은 물리적으로 불가능하다”라고 주장했다.

그러면서 “숫자놀이에 매몰돼 교육의 질을 포기하는 것은 의료의 미래를 포기하는 것”이라며 “정부가 지역의료, 필수의료, 공공의료를 살리겠다는 목적에 부합하는 정책을 집행할 의지가 있는지 의문”이라고 비판했다.

그는 “지난 정부와 다를 바 없는 무리한 정책 추진은 실현 불가능한 공수표를 남발하는 것”이라며 “제대로 된 교육 없이 좋은 의사를 양성하겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 주장”이라고 목소리를 높였다.