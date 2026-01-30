배경훈 부총리, 재산 약 41억3800만원 신고

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 재산 약 41억3천800만원을 신고했다.
30일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '올해 제1회 고위공직자 수시재산 등록사항'에 따르면 배 부총리는 본인과 배우자 명의 반포 아파트 등 41억5천만원 상당의 부동산을 신고했다.
재산 신고 내역에는 471만원 상당의 자동차 1대, 본인과 배우자 예금 각 2억1천867만원, 1천143만원도 포함됐다. 금융채무는 본인 3억5천만원 가량이다.
박인규 과학기술혁신본부장은 24억2천423만9천원을 신고했다. 가족 명의 예금 11억7천531만4천원과 증권 3억2천482만4천원, 배우자 명의 경기도 의왕시 아파트와 충북 음성군 단독 주택, 본인 명의 서울시 종로구 다세대주택 전세권 8억8천215만원 등이 포함됐다.
관련기사
- 배경훈 부총리 "AI 경쟁은 속도전"···AX예산 2.4조원 투입2026.01.28
- 배경훈 부총리, 역대 장관들과 AI 국가전략 논의2026.01.22
- 송경희 개보위원장 "쿠팡, 불법 요소 상당...SKT보다 더 많은 베테랑 투입"2026.01.21
- 송경희 개보위원장 "ISMS-P 인증 쇄신...사전·예비 심사제 도입"2025.11.05
유상임 전 과기정통부 장관은 16억4천436만4천원을 신고했다. 본인과 배우자 명의 건물이 39억5천194만원이며, 채무는 28억3천462만원이다.
송경희 개인정보보호위원회 위원장은 약 14억원의 재산을 신고했다. 송 위원장은 본인 소유의 세종시 아파트 등을 포함해 13억2천680만원 상당의 부동산을 등록했다. 본인과 배우자 예금 각 3억692만원, 2555만원이 포함됐다. 채무는 금융채무와 임대보증금을 합쳐 6억7418만원이다.