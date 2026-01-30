배경훈 부총리, 재산 약 41억3800만원 신고

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 재산 약 41억3천800만원을 신고했다.

30일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '올해 제1회 고위공직자 수시재산 등록사항'에 따르면 배 부총리는 본인과 배우자 명의 반포 아파트 등 41억5천만원 상당의 부동산을 신고했다.

재산 신고 내역에는 471만원 상당의 자동차 1대, 본인과 배우자 예금 각 2억1천867만원, 1천143만원도 포함됐다. 금융채무는 본인 3억5천만원 가량이다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 AI·SW 강국 도약 비전을 밝혔다. (사진=지디넷코리아)

박인규 과학기술혁신본부장은 24억2천423만9천원을 신고했다. 가족 명의 예금 11억7천531만4천원과 증권 3억2천482만4천원, 배우자 명의 경기도 의왕시 아파트와 충북 음성군 단독 주택, 본인 명의 서울시 종로구 다세대주택 전세권 8억8천215만원 등이 포함됐다.

유상임 전 과기정통부 장관은 16억4천436만4천원을 신고했다. 본인과 배우자 명의 건물이 39억5천194만원이며, 채무는 28억3천462만원이다.

송경희 개인정보보호위원회 위원장은 약 14억원의 재산을 신고했다. 송 위원장은 본인 소유의 세종시 아파트 등을 포함해 13억2천680만원 상당의 부동산을 등록했다. 본인과 배우자 예금 각 3억692만원, 2555만원이 포함됐다. 채무는 금융채무와 임대보증금을 합쳐 6억7418만원이다.