[1분건강] 어려서 단맛 길들면 커서도 단 음식만 찾는다

최근 설탕세 도입 논의와 관련해 첨가당의 건강 영향에 관한 관심이 높아지고 있다. 전문가는 4세까지 첨가당 섭취 자체를 금지해야 한다고 권고했다.

미국의 식이지침 2025-2030은 첨가당 제한을 핵심 내용으로 강조하고 있다. 앞서 2020-2025 지침에서는 2세 미만에게 첨가당이 포함된 음식을 금지하고, 2세 이상은 하루 열량의 10% 이내로 허용했다.

하지만 2025-2030 지침은 출생부터 4세까지 첨가당을 완전히 피할 것을 명시했다. 보호 기간을 2년 더 연장한 것이다.

설탕. (사진=픽사베이)

첨가당 섭취는 비만, 지방간염, 혈중 지질 이상, 혈압 상승, 당뇨병 등과 연관된다. 첨가당 섭취 등으로 소아, 청소년 시기에도 이미 앞선 증상 등이 발생하고 있다. 문제는 성인이 되어서도 이어진다는 점이다. 소아 비만과 비만 합병증이 위험한 이유다.

류인혁 가톨릭대 서울성모병원 소아청소년과 교수는 영유아의 미각 형성에 첨가당이 영향을 미친다고 본다.

그는 “생애 초기는 미각 선호도가 결정되는 시기로, 이때 매우 단 음식에 반복적으로 노출되면 아이는 단맛에 대한 강한 선호를 발달시킨다”라며 “신선한 식재료 본연의 맛을 싱겁게 느끼게 되며, 한번 형성된 미각 선호는 바꾸기가 어렵다”라고 밝혔다.

즉, 어릴 때 단맛에 익숙해진 아이는 커서도 단 음식을 찾게 된다는 말이다.

콜라나 사이다 등 탄산음료뿐만 아니라 건강에 좋다고 알려진 음식들에도 첨가당이 다량 포함돼 있다. 가당 요플레, 딸기맛 우유, 어린이용 유산균 음료, 비타민이나 DHA가 첨가된 어린이 음료, 과자, 빵, 시리얼, 젤리 등이 대표적이다.

이번 미국 식이지침의 핵심 메시지는 “진짜 음식을 섭취하라(Eat Real Food)”이다. 신선한 식재료로 집에서 만든 음식에는 첨가당이 많이 들어가지 않는다. 과일에 들어있는 천연 당은 첨가당이 아니다.

류인혁 교수는 “당 섭취를 제한하는 것은 쉽지 않다”라면서도 “어릴 때 하는 것이 나중에 하는 것보다 훨씬 쉽다”라고 설명했다.

아울러 “이미 습관이 들었다면, 지금이라도 바꾸는 것이 1년 뒤보다 낫다”라고 조언했다.