파스토, 베어로보틱스와 개발한 물류로봇 5월 출시

인공지능(AI) 물류 플랫폼 파스토 파스토는 베어로보틱스와 공동 개발한 차세대 물류 로봇의 연구개발(R&D)을 완료하고, 오는 5월 정식 출시를 목표로 본격적인 양산 준비에 착수했다고 30일 밝혔다.

양사는 지난 2023년 12월 업무협약(MOU) 체결 이후 2년 6개월간 긴밀한 기술 협력을 이어왔다. 첫 결과물로 선보일 이번 로봇은 파스토 물류 운영 노하우와 베어로보틱스 자율주행 기술력을 집약한 '인공지능 전환(AX)' 기반 로봇이다. 실제 물류 현장에서 생산성 개선이 가능한 '피지컬 AI' 로봇이다.

파스토와 베어로보틱스가 공동 개발한 '피지컬 AI' 기반 차세대 물류 로봇이 오는 5월 정식 출시된다. (사진=파스토)

특히 이번 신제품은 기존 물류 로봇의 한계를 뛰어넘는 범용성과 실용성에 초점을 맞췄다. 파스토 용인 1·2센터 등 메가 센터에서 7천 개 이상의 고객사를 운영하면서 검증된 데이터를 바탕으로 설계해 국내외 다양한 물류 환경에 즉시 투입할 수 있다.

파스토 측은 "글로벌 AMR 시장의 선두 주자들과 어깨를 나란히 할 수 있는 수준으로 기존 모델 대비 적재 용량과 이동 효율성을 대폭 향상했으며, 다중 주문을 한 번에 처리할 수 있는 압도적인 효율을 확보했다"라고 설명했다.

베어로보틱스 기술력을 더해 주행 안정성도 확보했다. 협소한 통로에서도 안정적인 주행이 가능한 자율주행 기술과 최대 1천여 대 로봇을 동시에 제어하는 군집 기술을 보유하고 있어, 복잡한 물류센터 내에서도 정교한 작업 수행을 지원한다.

파스토는 이번 로봇 출시를 계기로 로봇 구독 서비스(RaaS) 사업을 본격화하고, 물류 운영과 자체 로봇 솔루션을 결합한 사업을 통해 기술 경쟁력과 사업 확장성을 동시에 강화하고 있다.

파스토 관계자는 "이번 로봇은 시장에 존재하는 단순 보조 로봇이 아니라, 현장에서 제대로 쓸 만한 최초의 로봇이 될 것"이라며 "이미 구축된 해외 영업망을 통해 국내뿐만 아니라 북미 등 글로벌 시장 진출도 동시에 추진할 계획"이라고 밝혔다.

한편 파스토와 베어로보틱스의 합작 로봇은 현재 최종 필드 테스트를 거쳐 양산화 단계에 올랐다. 오는 5월 중 정식 런칭과 함께 구체적인 스펙과 판매 목표를 공개한다.