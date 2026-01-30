최휘영 문체부 장관, 재산 약 239억원 신고

최휘영 문화체육관광부 장관이 총 238억7천282만원의 재산을 신고했다.

30일 정부공직자윤리위원회가 공개한 고위공직자 재산등록 현황에 따르면 최 장관은 본인과 배우자, 두 자녀, 모친 등의 명의로 해당 재산을 보유한 것으로 나타났다.

최 장관의 신고 재산 가운데 가장 큰 비중을 차지한 항목은 증권이다. 본인과 배우자, 두 자녀 명의로 신고한 증권은 150억4천162만원으로 집계됐다.

다만 이번에 공개된 재산 등록 내용은 최 장관의 취임일인 7월 31일을 기준으로 한 것으로 문체부는 "취임 이후 일부 주식은 처분해 현재 보유하고 있지 않다"고 설명했다.

문체부 1·2차관 재산도 함께 공개됐다. 김영수 문화체육관광부 1차관은 본인과 배우자, 자녀 명의로 46억6천844만원을 등록했으며, 모친은 독립생계유지를 이유로 고지거부했다. 김대현 문화체육관광부 2차관은 16억3천311만원을 신고했다.

국가기관장급 신고 내역도 포함됐다. 유홍준 국립중앙박물관장은 163억4천135만원을 보유한 것으로 나타났고, 이 가운데 예금이 82억6천868만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 예금은 본인 25억8천130만원, 배우자 56억5천294만원 등으로 신고됐다.

허민 국가유산청장은 23억130만원의 재산을 신고했다.