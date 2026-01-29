송경희 개보위원장, 강원도 제2포병여단 방문장병 격려

송경희 개인정보보호위원회(이하 ‘개인정보위’) 위원장은 29일 강원도 소재 육군 제2포병여단을 방문해 국토방위에 헌신하는 장병들의 현장의 노고를 격려했다. 이번 방문은 추운 날씨와 엄중한 안보 상황 속에서도 임무 수행에 매진하고 있는 국군장병들에게 감사의 마음을 전하기 위해 이뤄졌다.

송 위원장은 제2포병여단의 부대 현황 및 임무 수행 상황 설명을 들은 뒤, 장병들과 함께 오찬을 하며 복무여건과 애로사항을 청취하고 사기진작을 위한 위문금을 전달했다. 송 위원장은 “여러분의 헌신과 노고가 있기에 우리 국민들이 평온한 일상을 누릴 수 있다"고 감사의 뜻을 전하며 “개인정보위 역시 국민의 안전한 일상을 지키기 위해 최선을 다할 것이며, 장병 여러분의 건승과 안전한 군 생활을 늘 응원하겠다"고 말했다.

송경희 개인정보보호위원회 위원장(앞줄 왼쪽 세번째)이 29일 강원도 소재 제2포병여단을 위문 방문해 기념촬영을 하고 있다.