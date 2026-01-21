"주무관·사무관이 위원장에 보고"...개보위, 2026년 업무보고

개인정보보호위원회(위원장 송경희, 이하 ‘개인정보위’)는 지난 6일부터 12일까지 5일 간 한국인터넷진흥원(KISA,원장 이상중)이 참여한 가운데 2026년도 개인정보 보호 주요업무 추진계획에 대한 업무 보고회를 가졌다고 13일 밝혔다.

대규모 유출사고 재발을 막고 업무 체계를 사전 예방 중심으로 전환하기 위한 개인정보위의 주요 정책 및 조사 방향에 대해 구체적인 실행계획이 논의됐다. 특히 관리자급이 보고하던 기존 방식에서 벗어나 모든 정책과제별 실무자(사무관, 주무관)들이 직접 보고를 했다.

이를 통해 ▲과제별 단기 추진방안 뿐 아니라 ▲중장기 제도개선 방향 ▲해외사례 ▲피지컬AI 등장 등 변화된 업무환경 ▲국민·기업에 실질적으로 필요한 사항 등에 대해 심도있는 자유토론을 진행했다. 보고회에는 개인정보위의 출연사업을 다수 수행 중인 인터넷진흥원도 참여했다.

업무 보고회에 참석한 한 개인정보위 직원은 “위원장께 직접 업무를 보고할 수 있는 첫 기회를 가져 준비하는 동안 맡은 업무에 대해 꼼꼼히 점검하며 더욱 책임감을 느꼈다”며 “위원장님 등 간부들과 실무자가 함께 참여하는 격의없는 토론을 통해 업무의 목표와 추진방향에 대해 확인할 수 있는 좋은 계기가 됐다"고 밝혔다.

송경희 위원장은 “사회 전 분야에 걸쳐 데이터가 필수재로 활용되고 있어 그 어느 때보다도 개인정보 보호가 중요한 상황으로, 직원들이 정책역량을 최대한 발휘해야 할 것”을 주문하며 “국민이 안심할 수 있는 창의적인 정책 아이디어를 발굴해 신뢰할 수 있는 제도를 개발하고 속도감 있게 추진할 수 있도록 개인정보위와 인터넷진흥원 모두가 최선을 다해야 할 것"이라고 당부했다.

한편, 이번 업무 보고를 통해 올해 주요 업무 추진계획을 점검한 개인정보위는 국민의 개인정보 정책에 대한 이해와 효능감을 제고하기 위해 주제별 현장행보를 단계적으로 이어갈 계획이다.