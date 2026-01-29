ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/01/29 19:15
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲무역정책관 나성화 ▲산업공급망정책관 송현주 ▲다자통상법무관 윤창현
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
