[인사] 산업통상부

◇국장급 전보 ▲무역정책관 나성화 ▲산업공급망정책관 송현주 ▲다자통상법무관 윤창현

