국립해양연구소, ‘섬 연구기관협의회’ 출범… 해양유산부터 생태·정책까지 협력 강화

국가유산청 국립해양유산연구소(소장 이은석)는 섬 연구 협력 강화를 위해 지난 28일 한국섬진흥원, 국립호남권생물자원관, 국립목포대학교 도서문화연구원과 함께 ‘섬 연구기관협의회’를 출범하고 기관 간 업무협약을 체결했다.

협약식은 이날 오후 4시, 전남 목포시 국립해양유산연구소 회의실에서 열렸다. 이번 협의회는 섬을 둘러싼 해양유산, 생태, 정책, 문화, 학술 등 다양한 분야의 연구성과와 정보를 공유하고 연계해 공동 활용하기 위한 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

각 기관은 앞으로 ▲섬 관련 조사·연구자료와 통계의 공동 축적 및 공유 ▲해양유산·생물다양성·섬 정책·학술 분야 공동 조사·연구 ▲국내외 섬 연구 네트워크 연계 ▲학술·교육·홍보 활동 분야에서 상호 협력하기로 했다. 협의회 산하 실무협의회를 통해 구체적인 공동 사업도 논의할 예정이다. 시민 대상 섬 강좌 운영, 공동 소식지 발간, 현장조사 및 학술대회 공동 참여 등이 주요 계획에 포함됐다.

특히 국립해양유산연구소는 2007년부터 22개 섬을 대상으로 해양유산 및 역사·문화환경 조사를 수행해온 국가 전문 연구기관으로, 이번 협의회에서도 해양유산 연구와 협력 조정을 주도할 예정이다.

연구소 측은 “섬 연구기관협의회가 국민에게 양질의 섬 조사 성과를 지속적으로 제공하고, 섬의 가치를 알리는 연구·교육·정보 서비스를 개발해 관련 분야의 모범적인 협력 모델로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.