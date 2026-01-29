한화솔루션, 여수 공장서 '안전 포럼' 개최…남정운 대표 참석

한화솔루션 케미칼 부문은 29일 여수 공장에서 남정운 대표, 안인수 생산안전총괄 등 안전보건환경 경영위원회 위원들이 참석한 가운데 ‘리더 안전 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

서울 본사와 울산, 대전 등 주요 사업장 임원들도 라이브 영상을 통해 실시간으로 행사에 참여해 안전 경영에 대한 의지를 다졌다.

이날 포럼에서는 산업 안전에 특화된 컨설팅 기업에서 석유화학 산업의 실제 사고 사례와 최신 정책 및 동향을 소개하고, 안전 리더십 진단과 더불어 구체적인 실천 방안에 대해 참석자들과 토론하는 시간을 가졌다.



리더 안전포럼 개최 현장

한화솔루션은 리더 중심으로 기존 사고예방 관리 체계를 한층 강화해 중대 재해를 철저하게 방지하겠다는 방침이다.

한화솔루션 케미칼 부문은 무사고·무재해 사업장 실현을 위해 남대표를 포함한 주요 임원으로 구성된 안전보건 경영위원회를 운영한다.

또한 현장 안전 강화를 위한 ▲사물인터넷(IoT) 기반 실시간 ‘스마트 방재 플랫폼’ ▲관리감독자 안전 리더십 코칭 제도와 저연차 직원 멘토링 제도 ▲현장 필수 안전 수칙인 '세이프티 골든 룰' 준수 켐페인 등 다양한 제도를 시행하고 있다.

남 대표는 “중대재해는 철저히 근절돼야 하며, 조직의 리더가 책임을 다해 사고 예방에 앞장서야 할 것”이라며 “무사고·무재해 사업장 실현을 위해 각 사업장의 리더들이 모범이 되어주길 바란다”고 당부했다.