팀엘리시움, AI 체형분석기 ‘바디닷’ 과학기술정보통신부 혁신제품 지정

팀엘리시움은 차세대 AI 체형분석기 ‘바디닷’(Bodydot)이 과학기술정보통신부가 주관하는 혁신제품으로 공식 지정됐다고 밝혔다.

과학기술정보통신부 혁신제품 지정 제도는 기술 혁신성과 공공·산업적 활용 가능성이 높은 제품을 선별해 공공부문 우선 도입 및 실증·확산을 지원하는 제도로, 엄격한 기술성·사업성 평가를 거쳐 선정된다.

이번에 혁신제품으로 지정된 바디닷은 3D 센서 기반 신체 스캔과 AI 알고리즘을 활용해 전신 체형 및 자세, 근골격계 불균형 상태를 정밀 분석하는 차세대 AI 체형분석기다. 짧은 측정 시간과 직관적인 분석 리포트를 통해 피트니스, 필라테스, 재활 및 웰니스 현장 등 다양한 환경에서 활용 가능하다는 점이 강점으로 평가받았다.

(제공=팀엘리시움)

특히 바디닷은 측정 데이터를 단순 시각화에 그치지 않고 체형 변화를 정량적으로 확인할 수 있도록 설계됐으며, 이를 바탕으로 맞춤형 운동·관리 가이드를 제공할 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징이다. 이를 통해 운동 수행의 효율 향상과 체형 관리에 대한 이해도 제고, 상담·코칭 과정의 효율성 향상 등 실질적인 현장 활용 가치를 제공한다고 회사 측은 설명했다.

팀엘리시움은 이번 혁신제품 지정을 계기로 공공기관, 교육·체육 시설, 보건·복지 분야 등 다양한 공공 영역으로 바디닷의 적용 범위를 확대하는 한편, 민간 시장에서도 AI 기반 체형 분석 솔루션의 표준을 제시해 나간다는 계획이다.

김원진 팀엘리시움 대표는 “이번 과학기술정보통신부 혁신제품 지정은 팀엘리시움이 축적해 온 MSK 버티컬 AI 기술력과 바디닷의 현장 적용 가능성을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로 공공·민간을 아우르는 다양한 실증과 확산을 통해 국민의 근골격계 건강 관리에 실질적으로 기여하는 AI 헬스케어 솔루션으로 성장시키겠다”고 밝혔다.

MSK 버티컬 AI 전문기업 팀엘리시움은 인공지능(AI) 및 3D 스캔 기술을 기반으로 근골격계(MSK) 영역에 특화된 디지털 헬스케어 솔루션을 개발·공급하는 버티컬 AI 전문기업으로, 운동시설 및 공공·웰니스 분야를 중심으로 한 B2B 사업을 전개하며 국내외 시장으로 사업을 확장하고 있다.