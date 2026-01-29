데브시스터즈 '쿠키런: 킹덤', 출시 5주년 팬 페스티벌 개최…전년 대비 5배 규모

데브시스터즈(대표 조길현)는 모바일 RPG '쿠키런: 킹덤' 출시 5주년을 맞아 팬 페스티벌 '운명의 집결'을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 오는 31일부터 다음달 1일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린다.

운명의 집결은 쿠키런: 킹덤 핵심 서사 중심에 있는 '어둠마녀 쿠키'와 이를 둘러싼 쿠키 군단 이야기를 주제로 한 역대 최대 규모의 오프라인 팬 축제다. 지난 4주년 기념 행사 대비 약 5배 확장된 규모 행사장에서 무대 공연부터 전시 및 체험형 콘텐츠를 총망라한 프로그램을 선보일 계획이라고 회사 측은 설명했다.

행사장은 어둠마녀 쿠키 본거지를 형상화한 공간으로 구성되며, 입구에는 대형 어둠마녀 쿠키 조형물이 설치된다. 에인션트 쿠키와 비스트 쿠키를 테마로 한 전시와 연출을 통해 쿠키런: 킹덤의 방대한 세계관을 오프라인 공간에서 몰입감 있게 경험할 수 있도록 설계됐다.

행사 기간 동안 특별 무대 프로그램으로 성우와 개발진이 함께하는 토크쇼가 진행된다. 남유정(어둠마녀 쿠키), 강수진(쉐도우밀크 쿠키), 정미숙(이터널슈가 쿠키), 김승준(사일런트솔트 쿠키) 등 쿠키런: 킹덤 성우진 11명이 어둠마녀 쿠키를 비롯한 에인션트·비스트 쿠키 서사를 실시간 연기와 제작 비하인드로 풀어낸다. 이어 조길현 대표와 이은지 CIPO, 김이환 PD가 참여하는 스페셜 토크쇼를 통해 쿠키런 세계관 방향성과 5년간 개발 여정, 향후 확장 계획을 공유한다.

이와 함께 ▲난타 공연 ▲코스플레이어 이벤트 ▲쿠키런: 킹덤 OST 합주 ▲마술 공연 등 다양한 무대 프로그램도 이어질 예정이다.

행사장 전반에는 팬이 직접 참여하며 쿠키런: 킹덤 속 전투와 서사를 오프라인 공간에서 생생하게 경험할 수 있도록 꾸며진다. 굿즈 스토어에서는 5주년 한정 굿즈 등 다양한 상품이 마련되고, F&B 콜라보 공간에서는 이디야커피, 파파존스와 함께하는 스페셜 메뉴를 선보인다.

이 밖에도 이용자가 2차 창작물을 직접 제작·판매하는 참여형 셀러 마켓을 비롯해 이은지 CIPO 사인회, 5주년 축하 메세지 월, 쿠키 테마 포토부스, 쿠키 키링 가챠샵, 쿠키 캐릭터 도감 수집, 랜덤 미니 퍼즐 등 다양한 부대 프로그램이 운영된다.