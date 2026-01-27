데브시스터즈, 10주년 맞은 '쿠키런: 오븐브레이크' 2026년 로드맵 공개

데브시스터즈(대표 조길현)는 개발 스튜디오 오븐게임즈가 개발한 ‘쿠키런: 오븐브레이크’의 새해 운영 계획을 유튜브 라이브 방송을 통해 공개했다고 27일 밝혔다.

공개된 내용에 따르면 서비스 10주년을 맞는 올해 ‘세계관 구조 확장’과 ‘핵심 콘텐츠 강화’라는 두 가지 트랙을 주축으로 쿠키런: 오븐브레이크 만의 만족도 높은 서비스를 선사한다는 계획이다.

새해 쿠키런: 오븐브레이크를 책임질 가장 중요한 축 중 하나는 ‘세계관 구조의 확장’이다. 그간 쿠키런: 오븐브레이크에서 오랫동안 이어져 온 ‘시간관리국’과 ‘어둠마녀 쿠키’의 서사, 그리고 지난해 새롭게 선보인 흑마교주 쿠키와 사령병기 쿠키 간 결투를 그린 무협 테마의 ‘무령비림’과 블랙홀로 인해 위험에 빠진 우주를 배경으로 한 ‘슈가노바 오디세이’ 등 스토리 라인을 지속적으로 넓혀간다.

특히 시간관리국과 어둠마녀 쿠키를 둘러싼 이야기는 쿠키런 IP 전체를 관통하는 구조의 ‘쿠키런 유니버스’로 확장되며 더욱 흥미롭게 펼쳐진다. 쿠키 세계의 다채로운 시간선들이 각각의 이야기를 만드는 동시에 서로 연결되기도 하는 평행세계를 만나볼 수 있다.

시간선 상에서 발생하는 특수 재난을 주제로 한 시간관리국의 새로운 에피소드는 오는 28일 업데이트를 통해 공개된다. 시간관리국을 구성하는 여러 부서에 직접 들어갈 수 있는 타이틀 이벤트, 신규 인재 채용을 두고 인사관리과의 다크퐁듀맛 쿠키와 재난대응과의 깜빠뉴맛 쿠키가 대립하는 스토리가 진행된다.

이어달리기 ‘떼탈출’부터 다양한 쿠키 미션을 수행하는 ‘쿠키의 도전’, 협동 액션의 재미를 더한 ‘레이드런’, 이용자 창작형 시스템 ‘맵 메이커’까지 지난 10년 가까이 재미요소를 확대해 온 핵심 콘텐츠도 고도화한다.

새로운 무림비림 이야기를 배경으로 떼탈출 신규 에피소드를 추가하고, 지역 조합 시스템을 도입한 릴레이 쿠키 도전으로 캐릭터 플레이에 다양성을 넓힌다. 더불어 '정령 쿠키의 힘' 시즌을 통해 랜덤 챌린지에 재미를 확대하고, 레이드런에는 직업에 따른 전략 요소를 추가해 러닝 플레이와 결합된 RPG적 재미를 극대화한다.

또한,신규 시스템 오픈 3개월도 안돼 이용자가 직접 제작된 맵이 7만 개에 달하는 등 큰 인기를 끈 맵메이커도 신규 장치 및 규칙 등 기능을 대폭 확장할 예정이다.

매월 말 진행될 업데이트의 상반기 계획도 미리 공개됐다. 1월 시간관리국을 시작으로 ▲2월 베이킹 서바이벌, 오븐전쟁 ▲3월 어둠조 쿠키 ▲4월 및 5월 무령비림 ▲6월 여름 시즌 ▲7월 슈가노바: 알룰로스 플래닛 등 매달 각기 다른 테마의 콘텐츠가 이어진다.

뿐만 아니라 오는 10월에는 대망의 서비스 10주년을 기념해 새로운 정규 게임 모드와 신규 콘텐츠를 선보이는 대규모 업데이트, 유저들과 함께 지난 여정을 축하하는 오프라인 이벤트 및 글로벌 월드 챔피언십 등 역대급 축제도 준비한다.

쿠키런: 오븐브레이크 연정흠 디렉터는 “긴 시간 동안 변함없는 사랑을 보내주신 유저들 덕분에 쿠키런: 오븐브레이크가 10주년을 향해 지치지 않고 달릴 수 있었다”며 “러닝 장르를 대표하는 게임이자 러닝 이상의 플레이 경험을 선사하는 확장된 게임으로 계속해서 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.