LG전자, 빔프로젝터 '시네빔 큐브' 2026년형 출시

LG전자는 시네빔 큐브 2026년형 신모델을 출시했다고 26일 밝혔다.

시네빔 큐브는 가로 8cm, 세로·높이 13.5cm 무게 1.49kg 초소형 빔프로젝터다. 4K 고화질로 최대 120인치 초대형 화면을 구현한다.

LG 시네빔 큐브 26년형 신모델 (사진=LG전자)

올해 신모델은 밝기 최대 600안시루멘, 사운드 출력 4W로 강화됐다. USB-C 타입 전원, 리모컨 등 편의 사양도 개선했다.

운영체제는 기존 웹OS 6.0 버전에서 웹OS 24로 변경했다. LG전자 '리뉴 정책'에 따라 추후 OS 업그레이드가 지원된다.

미라캐스트와 에어플레이를 지원하며, 화면 각도와 수평을 자동 보정해주는 '자동화면맞춤' 기능과 360도 회전형 핸들을 갖췄다.

가격은 159만원이다. 제품 커버, 스탠드, 배터리 등 전용 액세서리도 출시했다.LG전자 베스트샵 등 90여 개 가전 전문 매장에 체험존이 마련됐다.

이날 저녁 8시 신모델 출시를 기념해 LG전자 공식 온라인 브랜드숍에서 라이브방송을 진행한다. 방송 중 구매 시 최대 혜택가 129만9천원에 선보인다.

