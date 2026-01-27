국내서 1만대 보급한 긱플러스, '무인 피킹'까지 잡는다

중국 물류로봇 기업 긱플러스(Geek+)가 국내 누적 1만대 이상 로봇 공급 경험을 바탕으로 '미래 대응형 풀필먼트'를 키워드로 한 물류 자동화 전략을 제시했다.

김정민 긱플러스코리아 수석 세일즈 매니저는 27일 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 '2026 스마트 물류 전략 컨퍼런스'에서 국내 물류·제조 현장 적용 사례와 차세대 자동화 로드맵을 소개했다.

김 매니저는 "긱플러스는 한국에서만 50개 이상의 프로젝트를 수행했고 누적 공급 대수는 1만 대를 넘어섰다"며 "대형 이커머스와 제3자물류(3PL)를 중심으로 실제 운영 중인 현장만 6천대 이상"이라고 밝혔다.

김정민 긱플러스코리아 수석 세일즈 매니저가 27일 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 '2026 스마트 물류 전략 컨퍼런스'에서 발표하고 있다. (사진=긱플러스코리아)

국내 주요 사례로는 CJ대한통운 3PL 물류센터를 소개했다. 긱플러스는 센터에 자율주행로봇(AMR) 128대를 공급해 하루 3만건 처리, 운영 효율 33% 향상, 24시간 무인 자동화를 구현했다고 밝혔다.

이 외에도 톨글로벌과 서울 글로벌 물류센터에 스마트 소팅 솔루션을 적용해 피킹 효율을 각각 70% 수준까지 끌어올렸다고 설명했다.

긱플러스는 이날 기존 피킹·이송 솔루션 소개를 넘어 새해 출시 예정 신제품을 다수 공개하며 자동화 범위를 확장하겠다는 전략을 강조했다.

핵심은 로봇 암 기반 무인 피킹 작업대다. 해당 제품은 다양한 상품 형태를 자동 인식해 추가 티칭 없이 바로 적용 가능하며, 24시간 무인 피킹을 지원한다.

긱플러스 로봇 암 피킹 작업대 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

긱플러스는 이를 통해 기존 AMR 중심 자동화에서 한 단계 나아가 사람 개입을 최소화한 완전 자동 피킹 환경을 구현한다는 계획이다.

차세대 AMR 라인업도 공개했다. 소형 물류 수요를 겨냥한 고효율 박스 운반로봇 M40C이 오는 6월 말, 소형 잠임협 모델 MP400R이 9월 말에 출시된다. 차체 높이를 130mm로 낮춘 M600C 슬림은 오는 3분기에 판매를 시작한다.

이와 함께 한국 시장 요구를 반영한 밸런스형 무인 지게차도 선보였다. 해당 제품은 1.5~2톤 적재, 최대 4.5m 리프팅을 지원하며, 국내 현장에서 많이 쓰이는 클로우 스타일 팔레트에 대응하도록 개발됐다.

김 매니저는 "긱플러스는 물류 전 공정을 아우르는 모듈형·확장형 지능형 모바일 로봇 통합 솔루션을 제공하고 있다"며 "업계 선도기업 및 글로벌 공급망 전문 기업들과 협력해 세계 고객에게 안정적인 자동화 환경을 지원하겠다"고 말했다.