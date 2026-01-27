플레토로보틱스, 美 로봇카페 시장 진출

푸드로봇 기업 플레토로보틱스는 미국 상업용 F&B 자동화 시장 진입을 위한 핵심 인증 3종을 확보하고 1천800만 달러(약 260억원) 공급 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

플레토로보틱스는 미국 로봇 유통 전문기업 제너스와 오는 2028년까지 총 400대 공급하는 계약을 체결했다. 이를 기반으로 북미 호텔·오피스·F&B 시장을 중심으로 본격적인 제품 공급이 시작된다.

플레토로보틱스 바리스타 로봇 (사진=플레토로보틱스)

플레토로보틱스 커피로봇 시스템은 미국 위생(NSF), 전기·기계 안전(NRTL), 전자파 적합성(FCC) 인증을 획득했다. 주요 제품은 사람과 로봇이 함께 일하는 AI 협업형 커피로봇 '비니'와 24시간 운영이 가능한 부스형 무인 커피로봇 '카페지노'다.

회사는 오는 3월 미국 현지에서 첫 제품 런칭 시연 및 쇼케이스를 개최한다. 글로벌 바이어 및 프랜차이즈 관계자를 대상으로 본격적인 시장 확산 단계에 돌입한다.

박순호 플레토로보틱스 대표는 "한국 푸드로봇 기술이 글로벌 시장에서 표준이 될 수 있음을 의미한다"며 "커피를 시작으로 조리, 서비스, 휴머노이드 바리스타 로봇까지 확장해 소상공인 인력난을 해소하고 지속 가능한 수익 모델을 제공하겠다"고 말했다.