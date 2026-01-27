유온로보틱스, 협동로봇 리더암 상용화

비전 인공지능(AI) 전문기업 시선AI는 로봇 자회사 유온로보틱스가 피지컬 AI 시장을 겨냥한 리더암 기술 개발 및 시제품 제작을 완료해 상용화에 나선다고 27일 밝혔다.

유온로보틱스 리더암 기술은 협동로봇용 피지컬 AI 학습 데이터 수집에 특화된 플랫폼 기술로 범용성과 확장성에 중점을 두고 개발됐다. 다양한 로보틱스 기업 제품이나 로봇 수요 현장에 맞게 기술을 적용할 수 있다.

리더암 기술은 사람이 직접 조작하는 조종용 팔과 실제 작업을 수행하는 작업용 팔을 연동하는 기술을 뜻한다. 사람 손 움직임 데이터를 센서로 수집하는 입력 장치의 역할을 하고, 팔로워암은 리더암 움직임을 실시간으로 복제 및 재현한다.

유온로보틱스 리더암 시제품(프로토타입) 시연 장면 (사진=시선AI)

이전까지는 주로 위험한 환경이나 정밀한 작업이 필요한 영역에 주로 활용돼 왔으나, 최근에는 사람의 움직임을 로봇에 전이하는 시연 기반의 AI 로봇∙휴머노이드 학습에 활용할 수 있는 핵심 기술로 주목받고 있다.

피지컬 AI 기술이 발전함에 따라 머신러닝에 의한 광범위한 데이터 학습이 가능해지면서, 리더암 기술이 로봇 성능을 극대화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

유온로보틱스는 리더암 기술을 확장해 자율주행로봇(AMR) 기술과 로봇 팔 기술을 결합한 모바일 매니퓰레이터를 개발하고 있다. 모바일 매니퓰레이터는 스스로 이동하면서 물체를 보고 집고 조작할 수 있는 로봇이다.

2개 로봇 팔을 장착한 '듀얼 암 모바일 매니퓰레이터'도 만든다. 올해 연말까지 시제품을 완성할 계획이다. 시선AI 비전 AI 기술을 적용해 정밀한 객체인식 및 충돌방지·위험회피 기능을 탑재한다.

유온로보틱스 관계자는 "고객사에 최적화한 맞춤형 제품을 제공함으로써 차세대 피지컬 AI 시장에서 경쟁우위를 확보할 것"이라며 "지속적인 기술 고도화를 통해 기업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.