대동, AI트랙터·드론 서비스 역량 강화

미래농업 리딩 기업 대동은 전국 대리점주와 서비스 엔지니어를 대상으로 2026년 신제품 관련 서비스 기술 교육을 실시했다고 27일 밝혔다.

교육은 경남 창녕군에 위치한 대동 비전 캠퍼스에서 지난 12일부터 23일까지 2주간 진행됐다. 기수 당 2박 3일 일정으로 총 4차수에 걸쳐 운영했다.

전국 대리점주와 서비스 엔지니어 약 200여 명이 참석했다. 지난해 자율주행 운반로봇 단일 제품을 대상으로 진행한 기술 교육 대비 참가 인원이 두 배 이상 늘어난 규모다.

대동이 전국 대리점주 및 엔지니어를 대상으로 2026 신제품 관련 서비스 기술 교육을 실시했다. (사진=대동)

대동은 이번 교육에서 올해 출시 예정인 신형 HX, LK 등 트랙터 2종, DJI 농업용 드론 1종 등에 대한 제품별 기술 이해도를 높이는 데 집중했다. 신형 HX 모델은 국내 최초로 비전 AI 기반 4단계 자율작업을 수행하는 트랙터로, 1분기 중 출시 예정이다.

특히 작업기 및 경작지 자동 인식, 장애물 감지 등 전작 대비 한층 고도화된 첨단 기능으로 농경지 안에서는 무인 작업이 가능해 서비스 엔지니어들의 높은 관심을 받았다.

AI트랙터인 신형 HX 모델은 가장 많은 시간이 배정되어 트랙터 전장 및 유압 시스템에 대한 심화 교육이 집중적으로 이뤄졌다.

대동은 트랙터 주요 기능인 작업기 구동과 연동 제어를 담당하는 제어 장치(DHCU)와 자율작업 4단계를 구현하는 자율주행·자율작업 통합 제어 장치(ADCU) 2.0을 중심으로 이전 ADCU 1.0 대비 변경된 기술 요소와 기능 개선 사항을 교육했다.

DJI 농업용 드론에 대한 서비스 기술 교육도 병행했다. 드론 주요 구성 요소에 대한 기본 교육은 물론, 현장에서 파손 빈도가 높은 부위를 중심으로 한 사례 기반 교육을 통해 실제 서비스 대응에 곧바로 활용할 수 있는 실무 역량 강화에 초점을 맞췄다.

작년 한 해 전국 대리점에서 접수된 특이 고장 및 수리 사례 24건을 공유하는 시간도 마련됐다. 실제 수리를 진행했던 엔지니어의 고장 원인 분석부터 수리 과정까지를 상세히 전하며 실전 대응 노하우를 공유했다.

이용대 대동 부품서비스사업본부장은 "AI트랙터와 드론 등 하이테크 상품 출시 전 충분한 기술 교육을 통해 대리점과 서비스 엔지니어들이 현장에서 즉각 대응할 수 있는 준비를 마쳤다"며 "고객 신뢰도를 더욱 높여 나갈 것"이라고 말했다.